Bé 3 tuổi bị becgie tấn công: Những tai nạn thương tâm vì chó dữ

Cháu bé 3 tuổi bị chó becgie tấn công: Chiều 30/10, UBND phường Tân Phú (TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) cho biết, cùng ngày lãnh đạo và các ban ngành của phường đã đến gia đình thăm hỏi bé L.K.A.D. (3 tuổi), nạn nhân bị 2 con chó becgie nhà hàng xóm tấn công gây thương tích nặng, đồng thời xác minh làm rõ vụ việc để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện sức khỏe bé D. đã dần ổn định và được gia đình đưa về nhà điều trị. (Ảnh: Một trong 2 con chó becgie tấn công bé D. gây thương tích nặng) Cháu bé 8 tuổi tử vong sau hơn 4 tháng bị chó dại cắn: Ngày 30/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan này vừa ghi nhận 1 trường hợp cháu bé 8 tuổi tử vong do bệnh dại. Nạn nhân là cháu P.T.B.V. (8 tuổi), trú xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Được biết, khoảng hơn 4 tháng trước, cháu P.T.B.V. bị chó cắn vào chân trái và chảy máu. Con chó sau đó đã bị người dân địa phương đánh chết. Điều đáng nói, sau khi bị chó cắn, cháu V. không được đưa đi tiêm phòng bệnh dại mà người nhà dùng thốc Nam để điều trị cho cháu. (Ảnh minh họa) Đi du lịch cùng gia đình, bé 3 tuổi bị chó cắn phải khâu 30 mũi: Chiều 27/7, cháu Nguyễn Viết Minh Anh (3 tuổi, ở Bình Phước) cùng gia đình từ Quy Nhơn ra xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, Bình Định để vui chơi. Khi đi bộ tại con đường đá xanh ở xã Nhơn Lý thì bất ngờ cháu bị chó cắn. Sau đó, gia đình đã đưa cháu Minh Anh đến Bệnh viện Đa khoa Thu Phúc. Tại đây, các bác sĩ mất gần 2 giờ đồng hồ để khâu 30 vết thương ở vùng mặt và vùng cổ cho cháu Minh Anh. Cụ bà 82 tuổi ở Bình Dương bị chó Pitbull cắn tử vong: Tối 17/5 tại một căn nhà ở phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, con gái cụ Đặng Thị Vân (SN 1941, ngụ phường Bình Thắng, TP Dĩ An) dắt chó Pitbull gia đình nuôi trong lồng sắt ra ngoài sân để cho ăn. Thời điểm này, cụ Vân ngồi trong nhà nói lớn tiếng vọng ra khiến con chó Pitbull hoảng loạn, sau đó lao vào cắn xé vào vùng đầu khiến cụ gục tại chỗ rồi tử vong. Đang cắt rau, bị chó nhà nuôi tấn công phải vào viện cấp cứu: Ngày 22/4, bà N. (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang cắt rau trong vườn thì bị chó nuôi của nhà tấn công. Hậu quả bà N. bị đa vết thương phần mềm phức tạp. Nhiều vết thương rất sâu trên khắp cơ thể, từ lưng, cẳng tay, cánh tay, đùi, chân… dẫn tới mất máu nhiều, nguy hiểm tới tính mạng. Rất may bà N. được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện an toàn. Đem thức ăn cho chó, chủ nhà bị cắn chết: Tháng 8/2022, bà D. (64 tuổi), trú xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa, đem thức ăn cho con chó Pitbull của gia đình nuôi. Trong lúc cho chó ăn, bà D. vô tình đá đổ bát cơm. Con chó bỗng dưng nổi điên, lập tức lao vào tấn công bà. Do bà D. bị bệnh tim, tuổi cao, sức yếu, nên khi bị con chó tấn công, bà đã không thoát ra được. Trước đó, trong những ngày con trai bà D. đi công tác, con chó này cũng đã từng cắn cụ bà một lần nhưng chỉ bị thương nhẹ. (Ảnh minh họa) Đi chơi cùng mẹ bé 3 tuổi bị chó cắn nhập viện: Tháng 7/2022, bé H.G.H (3 tuổi) ở xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, Nghệ An, khi đang đi chơi cùng mẹ bất ngờ bị một con chó lao ra tấn công, cắn vào vùng đầu, mặt, tai… khiến cháu bị thương phải nhập viện. (Ảnh minh họa) Qua nhà bà nội chơi, bé 8 tuổi bị chó cắn chết: Cũng trong tháng 7 tại Bình Phước, bé P.N.T.T (8 tuổi), ngụ ấp 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, qua nhà bà nội chơi. Trong lúc vui đùa, bé T. không may bị con chó Pitbull nặng khoảng 30kg xích phía sau nhà chồm tới, cắn liên tiếp vào người. Nghe tiếng la hét, bà nội đến đánh đuổi con chó, đưa T. đi cấp cứu. Nạn nhân bị thương nặng, tử vong trên đường đến bệnh viện. (Ảnh minh họa) Người đàn ông thả chó Pitbull cắn trọng thương hàng xóm: Tháng 5/2022, một sự việc đáng lên án được ghi nhận ở phường Thọ Quang, Sơn Trà (Đà Nẵng), khi một người đàn ông thả 2 con chó - một con Pitbull và một con Béc-giê qua nhà hàng xóm cắn anh Đặng Văn Ngọc (36 tuổi) khiến anh bị thương tích ở nhiều nơi trên cơ thể.

