Lai Châu: Thực nghiệm điều tra vụ tài xế xe ôm bị đâm 13 nhát dao

Ngày 20/3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn buổi thực nghiệm điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can Lù Xuân Minh (SN 2000) và đồng phạm trong vụ án Giết người, Cướp tài sản, Che giấu tội phạm, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý xảy ra vào tháng 1/2023 tại bản Lèng Xuôi Chin, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai châu.

Bị can Lù Xuân Minh diễn lại toàn bộ hành vi giết người của mình tại buổi thực nghiệm điều tra. (Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu)

Đây được xem là hoạt động nhằm kiểm tra lại tình tiết chứng cứ của vụ án, đảm bảo tính khách quan, toàn diện, chính xác trong hoạt động tố tụng hình sự, phục vụ tốt cho công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Trước sự chứng kiến của các ngành, bị can Cường đã diễn lại toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra: Ngày 7/1, Lù Xuân Minh đã thuê anh Vũ Văn Y. (44 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang) chở xe máy từ Bắc Ninh lên Lai Châu với giá 3,5 triệu đồng. Sau đó, Minh đã lừa nạn nhân đến khu vực vắng người ở bản Huổi Luông (xã Hoang Thèn) rồi dùng dao chuẩn bị từ trước đâm 13 nhát vào phổi, gan khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Minh lấy toàn bộ tài sản và xe máy của nạn nhân. Minh đã phóng xe lên xã biên giới Dào San và bán cho một người dân với giá 4 triệu đồng. Từ kết quả khám nghiệm và trích xuất camera an ninh, lực lượng công an xác định Lù Xuân Minh là nghi phạm.

Đến khoảng 17h chiều 11/1, Ban chuyên án đã phát hiện, bắt giữ Lù Xuân Minh khi đang lẩn trốn trong rừng sâu thuộc bản Lèng Xuôi Chin, xã Hoang Thèn, cách hiện trường vụ án mạng khoảng 10 km.

Hiện vụ vụ tài xế xe ôm bị đâm 13 nhát dao đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.