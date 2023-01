Ám ảnh loạt vụ án giết người cận Tết Nguyên đán 2023

Nam thanh niên nổ súng sát hại 2 người: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh mới đây đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Nguyễn Minh Tuấn (SN 2003, trú tại thôn Quang Minh, xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, Nam Định) để điều tra tội giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Rạng sáng 13/1, tại quán Hương Xuân – Sky (phường Đông Ngàn, TP Từ Sơn, Bắc Ninh) Tuấn đã sử dụng súng ngắn (dạng súng M1911) bắn liên tiếp 2 phát đạn vào vùng đầu anh Vũ Văn Thiềm (SN 1990) – là quản lý quán do cho rằng anh Thiềm thường xuyên gây áp lực, chửi mắng. Hậu quả khiến anh Thiềm tử vong tại chỗ. Khi bị bắt, Tuấn còn khai đã dùng súng bắn 2 phát vào đầu anh Nguyễn Văn Viện (SN 2001 ở thôn Đồng Lạc, xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) tại đường xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, Nam Định vào khoảng 21h ngày 12/1 khiến anh Viện tử vong. Tuấn dương tính với ma túy tổng hợp. Sát hại bạn gái cũ trên phố ở Hà Nội: Ngày 15/1, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, Hoàng Văn Thành (SN 1998, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) – nghi phạm sát hại cô gái U.T.P. (SN 2003, tại TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu) trên phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Đình vào đêm 12/1, rạng sáng 13/1 đã đến cơ quan công an đầu thú. Thành là người yêu cũ của nạn nhân P. Nghi phạm làm thợ cắt tóc tại quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) còn chị P. làm nối mi, sơn móng tay tại quận Thanh Xuân. Theo lời khai của Thành, sau khi rủ chị P đi chơi nhưng chị P nói bận do phải làm việc tại cửa hàng, khoảng 22h hơn tối 12/1, tại số 84 Vương Thừa Vũ, Thành bắt gặp chị P đang đứng cùng anh D và được chị P khẳng định anh D là người yêu nên xảy ra cãi vã. Thành dùng con dao gọt hoa quả mới mua đâm chị P. nhiều nhát khiến cô gái tử vong. Anh D vào can ngăn cũng bị Thành đâm vào vai trái. Gây án xong, Thành vứt dao tại hiện trường, lạnh lùng bỏ đi. Ngày 14/1, Thành đến Công an quận Thanh Xuân đầu thú. Nam sinh lớp 12 sát hại chủ tiệm vàng ở Hải Dương: Ngày 15/1, Công an huyện Kim Thành phối hợp với Phòng hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Đỗ Văn Khánh (SN 2005, trú tại thị trấn Phú Thái, học sịnh lớp 12 một trường THPT trên địa bàn) để làm rõ hành vi giết người. Khánh là nghi phạm sát hại anh Đ.V.T. (SN 1985, trú tại khu Tân Phú, thị trấn Phú Thái) - chủ tiệm vàng ở thị trấn Phú Thái (Kim Thành) tại khu vực bờ sông phía sau quảng trường 20/9, thị trấn Phú Thái vào rạng sáng 13/1. Theo lời khai ban đầu, Khánh nghiện game. Thời gian gần đây, Khánh có vay mượn bạn bè khoảng 5 triệu đồng để nạp tiền chơi điện tử nhưng chưa trả được. Khánh giết anh Đ.V.T. để lấy tài sản nhưng chưa kịp lấy gì. Chồng chém vợ tai biến tử vong tại nhà riêng ở Nghệ An: Khoảng hơn 9h sáng 14/1, tại gia đình ông L.V.N. (SN 1966, ở bản Lam Hợp, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) xảy ra vụ xô xát giữa 2 vợ chồng, khiến bà L.T.X. (SN 1971), vợ ông N. tử vong. Vợ chồng ông N, bà X có 5 người con. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông N. có biểu hiện bị thần kinh đã lâu, bà X. bị tai biến. (Ảnh minh họa). Uống rượu, đâm tử vong chủ sạp thịt lợn do thù tức. Khoảng 9h30 sáng 12/1, tại khu vực ngã tư chợ khu dân cư Nghĩa Vũ, Nguyễn Văn Huyên (SN 1974, khu dân cư Nghĩa Vũ, phường An Sinh) đã dùng dao bầu đâm anh Nguyễn Văn Giáp (SN 1984, trú tại phường An Phụ, thị xã Kinh Môn, chủ sạp thịt lợn) dẫn đến tử vong. Trước khi gây án, Huyên cùng bạn uống rượu gần hết 0,5 lít, sau đó nhớ đến chuyện bị anh Giáp đánh nên đã dùng dao đâm chủ sạp thịt lợn. Đang tắm, người đàn ông bị đâm tử vong: Khoảng 17h ngày 13/1, anh T.V.N (SN 1987, trú phường Phước Hội, thị xã La Gi, Bình Thuận) đang tắm thì bị Nguyễn Minh Vương (SN 1997, tạm trú phường Tân An, thị xã La Gi) chạy từ bên ngoài vào dùng dao đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Vương bị bắt sau khi gây án. Theo lời khai ban đầu của Vương, nguyên nhân xảy ra vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. (Ảnh: Báo Bình Thuận). Gây án mạng khi đi đòi nợ: Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ Đặng Lê Hoàng Triều (SN 1983 ở thôn Thắng Thuận, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc) về hành vi giết người. Triều cho anh M (thôn 2, xã Hàm Đức) mượn một số tiền. Khoảng 20h40 tối 14/1, Triều cùng vợ đến nhà anh M để đòi tiền nợ. Tại đây, Triều gặp ông Trương T.A (SN 1969) là anh vợ của M. và xảy ra xô đẩy khiến vợ Triều bị ngã. Triều đã rút dao mang sẵn trong người đâm ông T.A một nhát vào ngực khiến ông này tử vong tại bệnh viện. Triều cũng bị bắt giữ ngay sau khi gây án. >>> Mời độc giả xem thêm video Hung thủ giết người tại Mão Điền, huyện Thuận Thành sa lưới. Nguồn: Công an Bắc Ninh.

