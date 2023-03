Lai Châu: Phát hiện 2 đối tượng lén lút trồng hơn 2.000 cây phiện

Ngày 8/3, Công an huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu cho biết vừa phát hiện 2 vụ người dân lén lút trồng hơn 2.000 cây thuốc phiện trái phép.

Đối tượng Mùa A Thề và khu vực lán nương trồng cây thuốc phiện.

Trước đó, khoảng gần 13h ngày 6/3, tổ công tác Công an huyện Nậm Nhùn phối hợp với Công an xã Pú Đao tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại bản Nậm Đắc, xã Pú Đao thì nhận được tin báo tại khu lán nương của gia đình ông Mua A Páo (SN 1971) có trồng cây thuốc phiện.

Tổ công tác đã triển khai lực lượng kiểm tra tại địa điểm trên phát hiện 4 thửa ruộng trồng 1.950 cây thuốc phiện đã có hoa và quả. Lực lượng Công an mời chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc.

Quá trình làm việc, ông Mua A Páo khai nhận số cây màu xanh trên là cây thuốc phiện. Ông Páo đã xin hạt giống từ một người không rõ họ tên tại xã Tà Tổng, huyện Mường Tè mang về gieo với mục đích làm thuốc chữa bệnh cho vật nuôi trong nhà. Cùng ngày, cũng tại bản Nậm Đắc, xã Pú Đao, lực lượng chức năng đã phát hiện tại khu vực lán nương của ông Mùa A Thề (SN 1964) có trồng 60 cây thuốc phiện đã có hoa.

Hiện vụ lén lút trồng cây thuốc phiện để "làm thuốc" đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.