Lai Châu: Được công an vận động, đối tượng truy nã đã về chịu án

Ngày 27/12, Công an TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu phối hợp Công an xã Tả Lèng, huyện Tam Đường đã vận động thành công bị can Giàng A Dũng (SN 2006, trú tại: bản Phìn Ngan Xin Chải, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường) là đối tượng truy nã về hành vi “cố ý gây thương tích” ra đầu thú.

Đối tượng Dũng tại Cơ quan Công an.

Theo hồ sơ vụ án, tối 26/11/2022, tại khu vực chợ đêm San Thàng, xã San Thàng, TP Lai Châu, nhóm của Dũng cùng Giàng A Bềnh sinh năm 2006, Giàng A Thênh sinh năm 2007, (cùng trú tại xã Tả Lèng) do có mâu thuẫn với nhóm của Hảng A Tương Đối sinh năm 2007, Hảng A Dũng sinh năm 2007, Lý A Hồng sinh năm 2007 (cùng trú tại xã Tả Lèng, huyện Tam Đường) nên đã xảy ra xô xát, đánh nhau. Hậu quả nhóm của Bềnh, Dũng, Thềnh đã dùng hung khí gây thương tích làm Hảng A Tương Đối bị tổn hại 29% sức khỏe, Hảng A Dũng bị tổn hại 01% sức khỏe, Lý A Hồng bị tổn hại 53% sức khỏe.

Sau khi gây án, Cơ quan điều tra Công an thành phố đã triệu tập các đối tượng lên làm việc, thu giữ tang vật là con dao gây án, tuy nhiên lợi dụng việc bản thân đang độ tuổi chưa thành niên, được cơ quan pháp luật cho tại ngoại cả 3 đối tượng là Dũng, Bềnh, Thềnh đều bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã đặc biệt và tổ chức truy bắt nhưng chưa có kết quả.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, CSĐT Công an thành phố đã cử Điều tra viên thụ lý vụ án trực tiếp mang “Thư kêu gọi người bị truy nã ra đầu thú” phối hợp Công an xã Tả Lèng, Trưởng bản Phìn Ngan Xin Chải đến gặp gỡ gia đình đối tượng có quyết định truy nã.

Thư kêu gọi đầu thú của Liên ngành Tố tụng Công an - Viện Kiểm sát - Tòa án tỉnh Lai Châu.

Được sự động viên của gia đình, Giàng A Dũng đã hiểu ra tội lỗi của mình gây ra phải chịu hình phạt, không thể trốn mãi được, sớm hối cải quay về nẻo thiện sẽ sớm được trả án, tái hòa nhập cộng đồng làm lại cuộc đời.

Tại Cơ quan điều tra, Giàng A Dũng khai nhận do lo sợ vết thương của Lý A Hồng và Giàng A Tương Đối quá nặng nên Bềnh nói với Dũng và Thềnh trốn đi không tội nặng lắm, sau đó cả ba đã bỏ trốn đi Bắc Ninh làm thuê, tới Bắc Ninh làm thuê một thời gian thì mỗi người đi làm một nơi. Đến ngày 20/12, Dũng được bố mẹ gọi điện nói có cán bộ Công an thành phố, Công an xã, Trưởng bản đến gửi thư của lãnh đạo tỉnh và động viên nên về đầu thú mới là việc tốt cho mình nên Dũng đã quyết tâm về chịu án.

Hiện cơ quan CSĐT đang hoàn chỉnh các thủ tục tố tụng đối với vụ án và với bị can Giàng A Dũng để xử lý theo quy định của pháp luật.