Phát hiện 24 đối tượng từ Hà Nội vào Thanh Hóa “bay lắc”

Ngày 27/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thị xã Nghi Sơn đang củng cố tài liệu hồ sơ xử lý nhóm đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 21/12, qua công tác nắm tình hình hình, Công an thị xã Nghi Sơn đã phát hiện bắt giữ một nhóm 24 đối tượng từ Hà Nội vào khu du lịch Hải Hòa đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua xét nghiệm nhanh xác định 23/24 đối tượng dương tính với chất ma túy loại ketamine.

Các đối tượng tại thời điểm bị phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, Lê Duy Dũng, sinh năm 1991 ở Đông Anh, Hà Nội cùng với các đối tượng: Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1998; Nguyễn Văn Hà, sinh năm 1988; Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 2002 và Nguyễn Văn Phong, sinh năm 1991 đều ở huyện Đông Anh, Hà Nội là những đối tượng đã đứng ra tổ chức cho các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Cũng trong ngày 21/12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Nghi Sơn đã khống chế, bắt giữ Trịnh Công Sơn, sinh năm 1983 ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội. Đây là đối tượng mua bán ma túy cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, hết sức nguy hiểm với nhiều thủ đoạn tinh vi và sẵn sàng chống trả lại lực lượng Công an khi bị vây bắt. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 55 gói ma túy, 131 viên hồng phiến cùng nhiều tang vật khác có liên quan.