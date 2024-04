Lai Châu: Bắt đối tượng trốn thi hành án liên quan “cái chết trắng“

Ngày 3/4, Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết đã phối hợp với Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) bắt giữ đối tượng truy nã Lò Văn Huyện (SN 2005; trú tại Bản Mè, xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) trốn thi hành án phạt tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng truy nã Lò Văn Huyện tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào tháng 8/2023, Lò Văn Huyện bị Tòa án Nhân dân huyện Tân Uyên (Lai Châu) tuyên phạt 01 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và ủy thác về cho Tòa án Nhân dân huyện Than Uyên ra quyết định thi hành án hình phạt tù đối với Lò Văn Huyện.

Tuy nhiên, sau khi nhận quyết định thi hành án phạt tù, Lò Văn Huyện không đến chấp hành án theo quy định mà đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định truy nã đối với Lò Văn Huyện.

Lúc này, để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, đối tượng thường xuyên di chuyển, thay đổi chỗ ở qua nhiều tỉnh, thành và thay tên đổi họ, gây khó khăn cho công tác xác minh truy bắt.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau khi xác định được đối tượng, chiều ngày 29/3/2024, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Than Uyên đã bắt giữ đối tượng Lò Văn Huyện khi đang chơi game ở một quán internet thuộc phường Quang Châu, Thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hiện nay, đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan Cảnh sát thi hành án hình sự Công an tỉnh Lai Châu xử lý theo đúng thẩm quyền.