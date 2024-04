Trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ Nguyễn Minh Thành là ai?

TAND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội dự kiến sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Minh Thành và 52 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ về các tội danh "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc". Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 4/4 tới. Trong vụ án trên, Nguyễn Minh Thành (35 tuổi) được xác định là "ông trùm" cầm đầu đường dây đánh bạc. Trước khi đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên bị phanh phui, Nguyễn Minh Thành được biết đến là một thanh niên thành đạt khi sở hữu một công ty về công nghệ với doanh thu “khủng”. Thành cũng được biết đến là người sở hữu nhiều xế hộp hạng sang như Mercedes-AMG G63, Land Rover Hybrid (đều trị giá khoảng 12 tỷ đồng), một chiếc Mercedes dòng SUV trị giá nhiều tỷ đồng...và nhiều bất động sản giá trị. Đáng chú ý, Nguyễn Minh Thành từng nổi tiếng trên mạng xã hội vì tặng siêu xe Porsche Panamera trị giá 7 tỷ đồng cho vợ sắp cưới khi đó là “hotgirl” Vũ Thị Thùy D. (SN 1999, quê ở Hải Dương, thường trú tại Hà Nội) vào tháng 4/2021. Chỉ sau đó 4 tháng, "ông trùm" này bị bắt với cáo buộc cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỷ đồng. Thời điểm tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, làm việc của Thành, công an thu giữ 13 xe ôtô, trong đó có nhiều xe sang như Porsche Panamera, Range Rover, Mercedes-AMG G63... Công an còn thu giữ 9,3 tỷ đồng tiền mặt, 20.000 USD và phong tỏa khoảng 10 tỷ đồng ở các tài khoản ngân hàng, kê biên 6 căn hộ. Theo cáo trạng, năm 2017, qua tìm hiểu trên mạng Internet, Nguyễn Minh Thành nảy sinh ý định xây dựng hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài đổi thưởng, nhằm thu lợi bất chính. Cuối năm 2019, Thành mua một mã nguồn game bài đổi thưởng, rồi bàn với Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Trần Đức Cường, Phạm Trung Thành cùng tham gia viết code (lập trình) phần mềm game bài, lấy tên là SOCVIP. Thành phụ trách chung các mảng, Duy và Nhật Anh lập trình hệ thống, Cường và Trung Thành lập trình giao diện trên web, ứng dụng trên nền tảng di động (iOS và Android). Bên cạnh đó, Thành rủ Nguyễn Tuấn Nghĩa (36 tuổi, Hà Giang) phụ trách quản lý các đại lý thanh toán của game bài. Khi phần mềm game bài SOCVIP gần hoàn thiện, Thành liên hệ thuê máy chủ ở nước ngoài để chạy thử. Game bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2020. Giai đoạn này, Duy và Nhật Anh phụ trách kỹ thuật, theo dõi vận hành, sửa lỗi, nâng cấp phần mềm của game. Cường và Phạm Trung Thành phụ trách giao diện, phần mềm game bài trên các nền tảng di động. Ngoài ra, Thành còn thuê Nguyễn Trường Sơn quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook để thu hút người chơi tham gia đánh bạc. Đến tháng 2/2021, game bài SOCVIP đổi tên thành SUMVIP, đồng thời, Thành mở thêm một game bài mới VUACLUB. Game bài do nhóm Thành xây dựng gồm nhiều trò chơi khác nhau như: Tài xỉu, mini jackpot, chim điên, Candy...Để tham gia trò chơi, người chơi nạp tiền mua SOC qua các hình thức nạp thẻ viễn thông, nạp tiền vào hệ thống 4337 ví điện tử MoMo, hoặc chuyển khoản ngân hàng qua hệ thống đại lý trung gian mà Nghĩa quản lý. Người chơi nạp tiền với tỉ lệ 100.000 đồng mua được 100.000 SOC. Nếu người chơi muốn rút tiền thì thông qua các đại lý của game để đổi SOC ra tiền mặt dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, theo tỉ lệ 100.000 SOC đổi được 83.000 đồng. Để thu hút người chơi, Thành thường tổ chức các chương trình khuyến mại tăng tỉ lệ nạp tiền SOC trên game. Để hưởng lợi từ game, Thành chỉ đạo đàn em xây dựng hệ thống thu phí khi người chơi tham gia bằng cách tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược. Người chơi thắng sẽ bị thu phí thêm 1% khi kết thúc lượt chơi đ Theo cáo buộc, từ ngày 1/4 đến 18/8/2021, tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử MoMo, thẻ cào điện thoại, qua Viettel Pay, chuyển khoản đại lý là hơn 1.184 tỷ đồng. Tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi là hơn 167 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Thành khai chia cho đàn em hơn 70 tỷ đồng. Trong số này, nhóm chạy quảng cáo và nhóm nạp tiền vào thẻ sim để bán cho khách được trả khoảng 25 triệu đồng/tháng. Nhóm viết phần mềm cho Thành như Duy, Cường và Nhật Anh có thể được nhận lên tới 300 triệu đồng/tháng. Ban đầu Thành khai hưởng lợi riêng 96,4 tỷ đồng, sau chỉ thừa nhận con số 40 tỷ đồng. Ba "đàn em" Duy, Cường và Nhật Anh nhận lần lượt 18 tỷ, 12 tỷ và 6 tỷ. Số tiền hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc, Thành dùng mua nhà, ôtô, vàng... >>> Mời độc giả xem video Hà Nội: Thu giữ 13 xế hộp hạng sang trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ:

