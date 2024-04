Bà trùm Hương “mẩu” và các phi vụ ma tuý khủng gây xôn xao

Cuối tháng 5/2023, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hương (tức Hương "mẩu" - bà trùm ma tuý) tù chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý". Sở dĩ Hương nhận được mức án trên là do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, ngoài ra còn 3 đứa con khác. Toà xác định, Hương "mẩu" nằm trong đường dây ma tuý khủng từ nước ngoài về Việt Nam do vợ chồng Nguyễn Mạnh Cường (35 tuổi, ở Nho Quan, Ninh Bình) cầm đầu. Trong vụ án này, Hương "mẩu" bị cáo buộc đã 4 lần mua bán trái phép 35 bánh heroin, tương đương gần 12 kg, 53 túi ma túy tổng hợp dạng "đá" và 9 bịch ma túy hồng phiến tổng khối lượng hơn 55 kg và đã thu lời bất chính 1,7 tỷ đồng. Ngoài vụ án trên, bà trùm Hương "mẩu" còn dính tới vụ mua bán trái phép chất ma tuý khủng từ Nghệ An về Hà Nội do Đinh Văn Thành, cũng do Công an Hà Nội triệt phá. Khoảng 14h ngày 26/3/2021, tại khu vực tầng hầm B1 tòa C1 chung cư trên phố Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) 2 tổ công tác của công an TP đã bắt quả tang Dương Minh Quang (39 tuổi, thường trú tại Hà Nam) đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Cơ quan công an cũng thu giữ 2 ba lô vải và 1 bao tải dứa bên trong đựng 32 túi tinh thể màu trắng nghi là ma tuý được cất giấu trong cốp ô tô do Quang điều khiển. Kết quả giám định của kết luận tinh thể màu trắng thu giữ là ma túy Methamphetamin có tổng khối lượng hơn 31 kg. Cùng lúc đó, các tổ công tác cũng đồng loạt triển khai bắt giữ các đối tượng Đinh Văn Thành và Trần Đăng Tiến (57 tuổi, thường trú tại Hà Nam) đang cùng ở tại địa chỉ tại một khu chung cư trên đường Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội. Công an thu giữ 5 viên ma túy loại Methamphetamin (khối lượng 0,502g), 1 cân điện tử màu trắng có dính ma túy loại Methamphetamin, 4 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội. (Ảnh minh họa) Thành, Quang, Tiến khai nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của mình. Cơ quan công an phát hiện mối quan hệ mật thiết giữa Hương “mẩu” và Mèo. Tết Nguyên đán năm 2021 Hương thậm chí gom tiền đặt mua cả tạ ma tuý tổng hợp từ đối tượng này. Khi phát hiện đường dây của Mèo bị lộ, Hương “mẩu” móc nối với đồng bọn đưa gã đến lẩn trốn tại nhà của Trương Tuấn Dũng (47 tuổi, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Khoảng 20h ngày 30/3/2021, tại một chung cư trên đường Lĩnh Nam, tổ công tác đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Như Lý (31 tuổi, thường trú Nghệ An) - còn được gọi là “Mèo” hoặc “Chen”. Tổ chức khám xét khẩn chỗ ở của Lý (số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội), công an thu giữ hơn 26 kg Methamphetamin. Ngay sau đó, khoảng 21h ngày 30/3/2021, cảnh sát bắt giữ Hương "mẩu" và đàn em khi cả ba định lên xe bỏ trốn. Tổ công tác thu giữ 166,231g ma túy tổng hợp các loại, 1 cân điện tử cùng một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma tuý. Tại một “kho” của nhóm Hương “mẩu” ở Đức Giang, cảnh sát phát hiện thu giữ 29,743g ma túy tổng hợp. Tổng vật chứng thu giữ của băng ổ nhóm này lên tới gần 59 kg ma tuý tổng hợp cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy và các tài liệu đồ vật có liên quan. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo cơ quan công an, vài năm gần đây “bà trùm” Hương “mẩu” đã xây dựng một đường dây buôn bán ma túy tổng hợp khủng từ Nghệ An ra Hà Nội. Mỗi đơn hàng, cô ta bán cả cân ma túy đá trở lên (trị giá khoảng 250-300 triệu đồng). Tại các ngôi nhà cao tầng thuộc phường Đức Giang, Thượng Thanh (quận Long Biên) Hương đã tổ chức thành các “kho” chứa hàng và giao cho các đối tượng đều là người nhà, họ hàng thân thích ở tại đó “coi kho”. Bản thân Hương “mẩu” sống tại chung cư Mipec (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội). Bà trùm chỉ đi lại các “kho” kiên cố được lắp đặt hệ thống camera giám sát vô cùng chặt chẽ. Mỗi “kho” đều có két sắt cài đặt mật mã để cất giấu ma túy. Lãnh đạo Phòng đánh giá, đường dây ma tuý của Hương “mẩu” - Mèo cùng đồng bọn hoạt động tinh vi nhất từ trước tới nay. Trong đó, Hương là đối tượng cầm đầu, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng người trong đường dây, từ việc tiêu thụ, cất giấu, vận chuyển, giao ma túy cho khách lẻ, thanh toán... >>> Xem thêm video: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển hơn 1 yến ma túy ra thủ đô. Nguồn: VNEWS.

