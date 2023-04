Kỳ vọng của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi khi công khai số ĐT làm đường dây nóng?

Cách đây ít ngày, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thông báo các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin liên quan an ninh, trật tự và tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh.



Đáng chú ý, số điện thoại 0962297777 được công khai làm đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh: 0962297777 thường trực 24/24h, tiếp nhận các tin nhắn SMS, tin nhắn Zalo phản ánh tình hình an ninh, trật tự, tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh và các thông tin liên quan hoạt động của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Số 0962297777 từng được ông Đinh Văn Nơi chỉ đạo đăng công khai lên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang khi ông vừa về nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang vào đầu tháng 7/2020. Sau đó, ông Nơi tiếp tục yêu cầu công bố rộng rãi số điện thoại cá nhân của mình làm đường dây nóng của Công an tỉnh An Giang để mọi người dễ dàng báo tin về an ninh trật tự...Khi đó người dân An Giang quen gọi ngắn gọn là “tứ quý 7”.

Mới đây, trong một bài trả lời phỏng vấn báo chí, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi nói rằng, việc công khai số điện thoại để người dân báo tin chính là một trong những giải pháp giúp ông hoàn thành nhiệm vụ.

“Nói đến vấn đề này là phải nói tới chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an khi điều động giám đốc không phải là người địa phương đến làm việc. Khi một mình đến đó, anh không có bà con, họ hàng, nếu không được cán bộ và nhân dân địa phương ủng hộ thì anh rất khó hoàn thành nhiệm vụ”, tướng Nơi nói.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, việc dùng số điện thoại của mình làm "đường dây nóng" không có áp lực gì.

Theo tướng Nơi: “Khi đã mở đường dây nóng thì phải giải quyết mấy câu hỏi: Khi dân điện thoại nhắn tin anh có tiếp nhận không? Anh có quyết tâm xử lý vụ việc đến cùng khi người dân tin tưởng báo tin không? Đó là những câu hỏi đặt ra cho người cán bộ luân chuyển.

Đến một địa phương mới, mình muốn hòa nhập cũng cần có thời gian, nhưng ở đây là mình muốn hòa nhập liền thì phải bằng những kênh thông tin như thế này. Qua đó, cũng là một kênh nắm thông tin, giám sát cán bộ.

Ví dụ như ở huyện A, có tình hình hoạt động tội phạm như thế, cán bộ quản lý địa bàn chưa báo cáo, nhưng tôi đã biết, đó là mình chủ động chứ không để mình rơi vào thế bị động. Và, nếu anh báo cáo chưa đúng thì tôi có những kênh thông tin để tôi chỉ đạo anh".

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi nói rằng, người dân điện thoại cho anh, anh phải xử lý, mà phải xử lý cho hiệu quả. “Khi mình công khai số điện thoại và xử lý tin nhắn giúp dân, người dân cảm thấy tự hào, vì người ta báo cáo giám đốc mà được xử lý và xử lý triệt để, người dân sẽ càng tin tưởng lực lượng Công an và hình ảnh của lực lượng Công an được thể hiện từ chính những việc làm này. Cứ làm đúng thì người dân sẽ ủng hộ”.

Ảnh: VGP

Nhớ lại thời điểm khi ông Đinh Văn Nơi làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ban đầu, chỉ một số ít người dân báo tin vào số điện thoại sau khi công khai bởi đây là việc chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, người dân khi đó rất bất ngờ bởi những cuộc gọi, tin nhắn của họ đã được trực tiếp Giám đốc Công an tỉnh tiếp nhận, xử lý nhanh gọn, đến nơi đến chốn. Sau đó, số lượng cuộc gọi, tin nhắn vào đường dây nóng này tăng lên nhanh chóng.

Đến khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, ông Đinh Văn Nơi yêu cầu sử dụng luôn số điện thoại nóng của mình để tiếp nhận cả những tin báo liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thuộc nhiệm vụ của lực lượng công an tỉnh. Từ đây, mỗi ngày đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh tiếp nhận đến hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn. Trong trường hợp vì bận công việc hoặc hội họp mà chưa thể trả lời ngay được cuộc gọi của người dân, thì sau 15 giây cuộc gọi đó sẽ được chuyển ngay đến đường dây trực ban 24/24 của Công an tỉnh An Giang. Đồng thời sau đó nội dung cuộc gọi được tổng hợp và báo cáo lên ông Đinh Văn Nơi xử lý ngay.

Thời điểm đó, từ những tin tức do người dân cung cấp vào đường dây nóng không chỉ giúp cho lực lượng Công an tỉnh An Giang phá được nhiều chuyên án lớn, nhỏ, mà còn kịp thời hỗ trợ, chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát.

Khi làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ông Đinh Văn Nơi từng trực tiếp chỉ đạo triệt phá nhiều vụ án “nóng”, bắt nhiều đối tượng giang hồ cộm cán. Điển hình là vụ buôn lậu 51kg vàng từ Campuchia về An Giang; vụ án đánh bạc qua hình thức lô đề hơn 2.000 tỷ đồng tại TP Long Xuyên...

Tháng 9/2022 đến nay, khi được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, thiếu tướng Đinh Văn Nơi tiếp tục chỉ huy nhiều chuyên án lớn như vụ triệt phá vụ án hình sự "Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh, thành phố tiến hành tố tụng đối với các đối tượng có liên quan và tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc CATP Hải Phòng để điều tra.

Thời gian vừa qua, Công an tỉnh Quảng Ninh còn triệt phá vụ đánh bạc quy mô lớn hàng trăm tỷ tại một khách sạn ở TP.Hạ Long, Quảng Ninh hay mới đây là vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến sai phạm của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á xảy ra tại Trung tâm y tế thị xã Đông Triều mà một trong số bị can là ông Phạm Văn Thành, nguyên Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”…

