Kịp thời khống chế liên tiếp 2 vụ cháy ở Hà Nội

Theo đó, hồi 15h53 ngày 15/11, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP nhận được tin báo cháy tại Công ty TNHH bao bì Việt Thắng (địa chỉ: Xóm 3, thôn Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Sau khi nhận tin, Trung tâm thông tin chỉ huy CATP đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông, công an huyện Hoài Đức và Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 2 và số 4 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP với hơn 50 CBCS cùng 08 phương tiện khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 18h00 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Hiện trường vụ cháy tại Công ty TNHH bao bì Việt Thắng.

Khu vực xảy ra cháy là xưởng sản xuất có diện tích 600m2 của Công ty TNHH bao bì Việt Thắng, sau đó cháy lan sang kho gỗ có diện tích khoảng 800m2 thuộc Công ty cổ phần xây lắp dịch vụ viễn thông và thương mại TND. Tổng diện tích cháy khoảng hơn 1.300m2. Công ty TNHH bao bì Việt Thắng đã bị đình chỉ hoạt động theo Quyết định số 90/QĐĐC-CAHĐ ngày 18/11/2021 của Công an huyện Hoài Đức do hoạt động, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Ngay sau đó, vào hồi 17h05 cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP tiếp tục nhận được tin báo cháy tại khu vực nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh đồ gỗ tại địa chỉ tại số 92, đường 419, khu làng nghề Chàng Sơn 1, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất.

Hiện trường vụ cháy tại khu vực nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh đồ gỗ.

Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Huyện Thạch Thất, công an huyện Phúc Thọ với hơn 30 CBCS cùng 05 phương tiện khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 17h35’ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thống kê ban đầu, diện tích xảy ra cháy khoảng 25m2.

Do được lực lượng chức năng chữa cháy kịp thời, cả 2 vụ cháy đều không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang thống kê. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra xác minh, làm rõ.