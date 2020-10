Kiếm tra thông tin giáo viên đánh học sinh tím đùi ở Đắk Lắk

Tối 12/10, Trưởng phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - bà Mai Thị Hồng Hà cho biết, đơn vị sẽ thành lập đoàn để kiểm tra vụ giáo viên của trường Tiểu học Nguyễn Du bị tố đánh tím đùi học sinh.

"Hiện tại phòng chưa nhận được báo cáo của nhà trường, thông tin vụ việc Phòng nắm được qua chia sẻ trên mạng xã hội. Trong ngày mai, đơn vị sẽ làm việc, xác minh, làm rõ" - Trưởng phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột cho hay.

Liên quan đến vụ việc, bà Trịnh Thị Dung – Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) thông tin, sự việc xảy ra ở lớp 3B do cô A.T làm chủ nhiệm.

“Lý do cô T. phạt học sinh là chưa đúng nhưng cũng có nhiều vấn đề. Tôi hiện đang họp với ban đại diện Cha mẹ học sinh và cùng Công an xã đang làm việc, sáng sớm mai sẽ có hồ sơ báo cáo lên Phòng GD&ĐT. Nhà trường không phải đứng ngoài mà đã tiến hành làm rồi, do phụ huynh họ bức xúc quá nên đăng lên mạng xã hội Facebook” - bà Dung cho hay.

Phụ huynh chia sẻ trên mạng xã hội vì bức xúc.

Sự việc xảy ra vào ngày 7/10, một tài khoản Facebook đã đăng thông tin, kèm theo hình ảnh một bé gái bị đánh bầm tím và đen ở vùng đùi. Cụ thể, tài khoản này chia sẻ “Bạo lực học học đường.

Đây là cháu T.B.T.Đ (lớp 3B, trường TH Nguyễn Du, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) cô A.T.N chủ nhiệm.

Chỉ vì cháu quên mang bảng con nên cô giáo gọi lên bảng làm bài, cháu làm bài sơ sài nên cô dùng thước gỗ đánh cháu 15 thước vào đùi làm cho cháu phải lết từ trên bảng về chỗ ngồi. Không chỉ riêng cháu bị đánh như vậy mà cô thường ném vở và tát các học sinh trong lớp, nhiều cháu bị đánh vào lưng. Đây là hình ảnh cháu bị hành sốt sau khi bị đánh…”