Vụ thầy giáo dạy võ đánh, đập nhiều học viên: Xem xét khởi tố vụ án, bị can

(Kiến Thức) - Vụ việc thầy giáo dạy võ đánh, đập nhiều học viên, Công an TP Vĩnh Yên và Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) cùng cấp đang xem xét việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người này.

Ngày 25/11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, liên quan đến vụ ông Nguyễn Ngọc Thắng (30 tuổi, trú tại xã Định Trung, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), là thầy giáo dạy võ, đã rèn luyện các học viên theo kiểu bạo lực, liên tục đấm, đá, đạp các học viên nhỏ tuổi khiến dư luận bức xúc, bất bình, Công an TP Vĩnh Yên và Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) cùng cấp đang xem xét việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Thắng.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết thêm, sau khi nhận được thông tin phản ánh về thầy giáo dạy võ đánh, đập nhiều học viên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Công an TP Vĩnh Yên vào cuộc điều tra, làm rõ.

Đến thời điểm hiện tại, Công an TP Vĩnh Yên và VKSND cùng cấp đang xem xét việc với các hành vi của ông Thắng thì có đủ cơ sở để khởi tố vụ án, khởi tố bị can hay không? Sau khi VKSND TP Vĩnh Yên có quyết định thì cơ quan chức năng mới xét đến việc xử lý đối với ông Thắng.