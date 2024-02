Kiểm tra nồng độ cồn, thu giữ gần 2.000 viên ma tuý

Ngày 29/2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Tổ công tác số 2 - Bộ Công an phối hợp với các lực lượng của Công an tỉnh Quảng Bình, tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy đã phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép gần 2.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Đối tượng Trần Văn Lợi tại cơ quan Công an.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 26/02, khi đang làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy tại Km 657+300 trên đường Lý Thánh Tông, thuộc xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, lực lượng Công an đã đón dừng phương tiện xe mô tô mang biển kiểm soát 73K1-21067 do Trần Văn Lợi (SN 1990; trú tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) điều khiển.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi áo của Trần Văn Lợi có 02 túi nilon chứa tổng cộng 1.980 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược. Đối tượng khai nhận số viên nén này là ma túy tổng hợp loại hồng phiến.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.