Công an Bình Thuận đồng loạt ra quân, quyết tâm “xóa sổ” tội phạm

Sáng ngày 3/4/2025, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đại tá Lê Quang Nhân chỉ đạo nhiệm vụ trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 1/4 đến hết ngày 14/5/2025. Lực lượng Công an toàn tỉnh Bình Thuận sẽ tập trung vào các biện pháp mạnh để kiềm chế, kéo giảm tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự.

Trong đó, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Lực lượng Công an đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng trên các tuyến đường trọng điểm.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bình Thuận sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các công trình quan trọng, cũng như các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn diễn ra trên địa bàn. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đặc biệt là đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, cũng sẽ được siết chặt.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đợt cao điểm là đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm có tổ chức, các băng nhóm tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao và ma túy.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng sẽ tập trung giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng được tăng cường, nhằm hạn chế tối đa các sự cố nghiêm trọng xảy ra.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cảnh sát giao thông toàn quốc mở cao điểm dịp lễ 30-4, 1-5: