Kiểm tra gần 800 lượt xe, chỉ 1 lái xe vi phạm nồng độ cồn ở Thanh Hóa

(Kiến Thức) - Sau 8 ngày từ ngày 1/1 đến ngày 8/1, lực lượng CSGT Công an TP Thanh Hóa đã kiểm tra khoảng 800 phương tiện trên địa bàn. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất 1 trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 9/1, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về việc ra quân thực hiện Nghị định 100/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý nghiêm các trường người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu bia khi lái xe, Công an TP Thanh Hóa đã thực hiện kiểm tra hàng trăm lượt phương tiện.

Theo báo cáo, từ ngày 1/1 đến ngày 8/1, lực lượng CSGT Công an TP Thanh Hóa đã lập nhiều tổ chốt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường đông phương tiện qua lại như Đại lộ Lê Lợi, Trần Phú, Ngã 3 Voi... Kiểm tra khoảng 800 phương tiện (khoảng 500 ô tô, 300 xe máy), lực lượng CSGT chỉ phát hiện duy nhất 1 trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Người tham gia giao thông bị lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn. (Ảnh: Người lao động). Theo đó vào tối ngày 6/1, trong lúc lập chốt kiểm tra tại Đại lộ Lê Lợi, lực lượng CSGT đã dừng kiểm tra xe máy 36B2-463.68 do Đ.S.T. (SN 1991, trú tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Qua kiểm tra, nồng độ cồn trong máu của lái xe T. đã vượt quá quy định, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt 4,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng. Đội CSGT Công an TP Thanh Hóa cho hay, từ ngày Nghị định 100/NĐ-CP có hiệu lực, khi tham gia giao thông của người dân ở TP Thanh Hóa thay đổi rõ rệt, trong đó tình trạng tai nạn giao thông giảm hẳn. >>> Xem thêm video: Những hình phạt nồng độ cồn đối với người đi xe đạp, xe máy, và xe ô tô