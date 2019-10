Kiểm điểm vợ ông Triệu Tài Vinh vì “để em chồng tác động nâng điểm thi cho con”

Liên quan đến vụ gian lận thi cử tại Hà Giang, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang vừa công bố danh sách tổng số cán bộ, đảng viên có liên quan đến sai phạm là 151 trường hợp.



Theo đó, có 46 trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, gồm 3 trường hợp khai trừ ra khỏi Đảng, 1 trường hợp cảnh cáo, 42 trường hợp khiển trách.

Ngoài ra, có 29 trường hợp cán bộ, đảng viên có vi phạm khuyết điểm nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật, phải kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm; 1 trường hợp được kiểm tra nhưng không có khuyết điểm, vi phạm.

Cùng với đó, có 57 trường hợp khác vẫn đang kiểm tra, xem xét; 4 trường hợp đang tạm dừng kiểm tra, xem xét do mắc bệnh hiểm nghèo và chờ kết quả xét xử của tòa án; 12 trường hợp là cán bộ, đảng viên không do Đảng bộ tỉnh Hà Giang quản lý nên sẽ báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, xử lý.

Ông Triệu Tài Vinh.

Đáng chú ý, trong số 29 cán bộ, đảng viên chưa đến mức áp dụng hình thức kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm có bà Phạm Thị Hà, Phó giám đốc sở NN&PTNT, là vợ nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh. Ông Triệu Tài Vinh hiện là Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang cho biết, bà Phạm Thị Hà bị yêu cầu rút kinh nghiệm do đã để "em chồng tác động cho con được nâng điểm thi". Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm tại Chi bộ và Đảng ủy Sở NN&PTNT.

Trong danh sách cán bộ, đảng viên có liên quan đến sai phạm trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang , đến mức phải xử lý kỷ luật có bà Triệu Thị Giang, Phó Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư bị kỷ luật khiển trách vì nhờ người khác tác động,cháu ruột được nâng điểm thi, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Theo danh sách cán bộ bị yêu cầu rút kinh nghiệm còn có một số tên tuổi đáng chú ý như bà Vương Ngọc Hà, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang do mẹ đẻ tác động cho con bà Hà được nâng điểm thi; ông Nguyễn Ngọc Linh, Chánh thanh tra Công an tỉnh Hà Giang để vợ tác động với người khác giúp nâng điểm thi cho con; Bà Chúng Thị Chiên, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang cũng bị yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm do nhờ xem điểm thi cho con nhưng con không được nâng điểm; Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang cũng bị yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm do để chồng tác động với người khác giúp nâng điểm thi cho con.

Ngoài ra còn có ông Nguyễn Ngọc Châu, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh để vợ tác động với người khác giúp nâng điểm thi cho con; yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm tại Chi bộ và Đảng ủy Biên phòng tỉnh; ông Đỗ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang để vợ tác động, con được nâng điểm thi; yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm tại Chi bộ và BTV Đảng ủy Công an tỉnh…