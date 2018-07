Nhóm khủng bố trụ sở công an phường 12 bị bắt giữ như thế nào?

Chiều 20/6, một vụ nổ trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TPHCM làm hư hỏng nhiều tài sản, 3 chiến sĩ Công an bị thương nhẹ. Vụ nổ tuy không lớn nhưng đã gây rúng động dư luận, tạo nỗi lo lắng cho người dân vì chưa từng xảy ra ở TPHCM vốn ổn định về tình hình an ninh chính trị. Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Ban giám đốc Công an TPHCM đã trực tiếp chỉ đạo hầu như toàn bộ các đơn vị nghiệp vụ Công an từ phòng ban, cho đến các địa phương vào cuộc điều tra. Kết quả khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ, Công an TPHCM xác định đây là hành động khủng bố, phá hoại của các đối tượng phản động. Ngay sau đó, Ban giám đốc Công an T PHCM đã tung lực lượng điều tra, truy dấu vết các nghi phạm trên các tuyến đường chúng tẩu thoát. Từ hình ảnh camera và các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP HCM đã khoanh vùng được các đối tượng...

Những ngày sau đó, Công an TPHCM bắt được đối tượng đầu tiên liên quan đến vụ án là Nguyễn Tuấn Thành (28 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Thành khai nhận được cha ruột là Nguyễn Khanh (54 tuổi, ngụ địa chỉ nói trên) giao nhiệm vụ chế tạo quả nổ. Lực lượng Công an TPHCM với sự hỗ trợ của Công an, Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã tiếp mọi cách tiếp cận nơi ở của các đối tượng. Suốt nhiều ngày theo dõi và xác định xung quanh nhà của đối tượng Khanh có nhiều chất nổ, Ban chuyên án đã lên kế hoạch phá án, nhưng vẫn phải bảo đảm được sự an toàn tuyệt đối cho lực lượng cũng như người dân địa phương. Bằng nghiệp vụ tinh nhuệ, lực lượng Công an đã tiếp cận bắt giữ Khanh, đồng thời thu giữ 38 kíp nổ, 8 quả nổ tự chế đã được chế tạo thành công. Điều nguy hiểm nhất là số lượng hơn 10kg thuốc nổ TNT được đối tượng Thành đặt xung quanh nhà cũng đã được lực lượng Công an khống chế, thu giữ an toàn. Tại CQĐT, cha con của Khanh khai nhận được đối tượng phản động nước ngoài có danh xưng "Tổng tư lệnh triều đại Việt Nguyễn" (phản động) chuyển 120 triệu vào tài khoản. Đồng thời hứa sẽ phong cho cha con ông Khanh làm "tỉnh trưởng Đông Nam Bộ" nếu thực hiện thành công việc khủng bố bằng cách đặt chất nổ các trụ sở Công an. Các đối tượng trong vụ khủng bố trụ sở công an phường 12 bị bắt giữ. Là đối tượng từng phạm tội hình sự và quá ảo tưởng với chức vụ cao ngất nhóm phản động hứa phong, Khanh đã giao cho con trai là Thành cùng người cháu Dương Bá Giang (47 tuổi, cùng ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) nghiên cứu chế tạo chất nổ, kíp nổ...để thực hiện. Số thuốc nổ TNT Công an thu giữ trong vụ án. Sau khi chế tạo quả nổ và kíp nổ thành công, các đối tượng đã giao cho Vũ Hoàng Nam (22 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đi gây nổ ở trụ sở Công an. Chiều 20/6, Nam và một đối tượng khác đã chọn trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình và Nam chính là đối tượng trực tiếp ném 2 trái nổ vào cơ quan này. Mở rộng điều tra vụ án, Công an đã lần lượt bắt giữ Nam và đối tuông Nguyễn Xuân Phương (30 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Đồng thời, Công an cũng bắt giữ 3 nghi can ở tỉnh Đắk Nông là những đối tượng cung cấp thuốc nổ cho nhóm khủng bố. Tuy nhiên các đối tượng này khai nhận hoàn toàn không biết việc làm của chúng, mà nghĩ rằng Khanh mua để phá giếng. Cơ quan Công an tại hiện trường ở Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, nơi 2 đối tượng Thành và Giang sau khi nghiên cứu, chế tạo quả nổ đã từng đem thử. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân (người bên trái), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong được Trung tướng Lê Đông Phong, giám đốc Công an TPHCM báo cáo quá trình 12 ngày đêm phá nhanh vụ án "khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM đánh giá cao và biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an TPHCM. Theo các vị lãnh đạo, việc phá nhanh vụ án ngay trong thời điểm này đã đập tan mọi âm mưu phá hoại, kích động của các phần tử phản động; tạo niềm tin và sự an tâm cho người dân TP lớn nhất nước.

