12 ngày phá nhanh vụ khủng bố trụ sở công an: Những tình tiết không ngờ

Trong cuộc họp báo chiều nay (5/7) về quá trình phá án vụ nổ trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình, TPHCM), Công an TP HCM cho biết, tính chất vụ án này là khủng bố chống chính quyền nhân dân, nằm trong âm mưu của các nhóm người lưu vong. Tổ chức này liên lạc đơn tuyến, bí mật qua mạng xã hội, chuẩn bị chu đáo, thử nghiệm quả nổ nhiều lần.

"Ngoài ra, tổ chức này còn thực hiện ý đồ thông qua kích động, biểu tình, sẽ bố trí người gây rối, phá hoại và khủng bố. Những người bị lôi kéo tham gia chỉ với lời hứa hẹn mơ hồ như: sẽ phong chức tước, gửi tiền... Các tổ chức này sẽ tiếp tục gây ra bất ổn cho Việt Nam và TP HCM", Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết.

Lãnh đạo Công an TPHCM thông tin, ngay sau khi xảy ra vụ nổ chiều 20/6 tại trụ sở Công an phường 12, Tân Bình, cảnh sát vừa khám nghiệm hiện trường, vừa truy đuổi chiếc xe máy đeo biển số giả có liên quan vụ việc.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy có hai quả nổ TNT, được chế tạo điều khiển nổ từ xa, và phát nổ ngoài ý muốn của nhóm khủng bố. Nhiều mũi điều tra sau đó tập trung vào các tổ chức âm mưu khủng bố, nơi xuất phát các thuốc nổ.

Lực lượng chức năng thu giữ 38 kíp nổ, 8 quả nổ tự chế, 10 kg thuốc nổ TNT đặt xung quanh nơi ở của nhóm khủng bố. Một thông tin quý giá ngay sau đó được làm rõ, hai đối tượng trực tiếp sau khi gây ra vụ nổ đã chạy xe lòng vòng rồi dừng ở chợ Bà Chiểu thay đồ, sau đó đi về hướng Đồng Nai.

Trưa 22/6, ở khu công nghiệp Bầu Xéo, Công an TPHCM phối hợp Công an Đồng Nai triệu tập Nguyễn Tuấn Thành (28 tuổi, ngụ Đồng Nai) do có nhiều biểu hiện khả nghi. Anh ta thừa nhận được cha là Nguyễn Khanh (54 tuổi) giao cho nhiệm vụ chế tạo quả nổ. Sau 7 lần thực hiện thử nghiệm tại cánh đồng ở ấp Đồng Minh, xã Hố Nai 3 (Đồng Nai), Thành đưa cho cha 2 quả. Khám xét nhà cha con Thành, lực lượng chức năng thu giữ: 38 kíp nổ, 8 quả nổ tự chế, 10 kg thuốc nổ TNT đặt xung quanh nơi ở…

Tại cơ quan công an, cha con Khanh thừa nhận trước đó liên hệ với Ngô Hùng (tự xưng là Tổng tư lệnh của nhóm phản động triều đại Việt Nguyễn, hiện ở Mỹ). Người này phong cho Khanh chức Tỉnh trưởng khu tự trị Đồng Nai và Thành được phong hàm thiếu tướng, sau đó yêu cầu thực hiện kế hoạch khủng bố.

Để họ thực hiện nhiệm vụ gây nổ các trụ sở công an, Ngô Hùng chuyển cho Khanh 120 triệu đồng. Khanh bàn với người cháu là Dương Bá Giang (47 tuổi), đưa tiền cho anh này mua nguyên liệu về nghiên cứu chế tạo chất nổ. Khi thành công, Khanh lấy 2 quả đưa cho Vũ Hoàng Nam (22 tuổi, ngụ quận Tân Bình) yêu cầu ném vào bất kỳ trụ sở công an nào.

14h30 ngày 20/6, Nam cùng một nghi can khác chở nhau bằng xe máy trên đường Trường Chinh. Ngang qua trụ sở Công an phường 12 , quận Tân Bình, Nam nhảy xuống ném quả nổ vào trong rồi nhanh chóng cùng đồng phạm tẩu thoát. Hắn cũng bị mảnh kính gây thương tích.

Theo thiếu tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc Công an TPHCM, quá trình điều tra phát hiện 8 quả nổ đã được chuẩn bị để ném vào trụ sở công an và nhà riêng cán bộ. Trước khi gây án tại Công an phường 12 (Tân Bình) các nghi phạm đã vờ xin vào trụ sở đi vệ sinh, sau đó quay ra ném quả nổ. Đến ngày 2/7, đối tượng Nam, người trực tiếp ném quả nổ vào trụ sở Công an phường 12 cũng đã bị bắt giữ.

Tại CQĐT, nghi can Khanh còn khai nhận cũng đã giao một quả nổ khác cho Nguyễn Xuân Phương (tức Hậu, 30 tuổi) gây nổ tại trụ sở Công an phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Tuy nhiên, do sợ Khanh sẽ thủ tiêu mình sau khi thực hiện vụ này, Phương đã không làm theo. Anh ta mang quả nổ đến nơi vắng vứt bỏ, sau đó nói với Khanh rằng "đã đặt đúng địa điểm nhưng có thể quả nổ bị hư".

Liên quan vụ án, cảnh sát bắt 3 người tại huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông, do bán chất nổ cho Khanh. Nhóm này thừa nhận hành vi nhưng cho rằng không biết Khanh sử dụng vào mục đích khủng bố.