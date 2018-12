Bắt tạm giam Hiệu trưởng xâm hại tình dục hàng loạt nam sinh

(Kiến Thức) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam ông Đinh Bằng My - Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Thông tin mới nhất liên quan vụ Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) - Đinh Bằng My dâm ô hàng loạt học sinh, ngày 15/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn đã ra Quyết định số 06 khởi tố vụ án hình sự tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo Khoản 2, Điều 146, Bộ luật hình sự năm 2015.

Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can số 05, lệnh tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Đinh Bằng My (SN 1961, trú ở phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ - Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.



Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 02 và Quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can số 01 đối với Đinh Bằng My.

Ông Đinh Bằng My - Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn, Phú Thọ.

Trước đó, một bài báo trên báo Phú Thọ - "Rúng động hiệu trưởng lạm dụng nhiều học sinh nam”, trong bài viết nhắc đến việc ông Đinh Bằng My (Hiệu trưởng trường Dân tộc phổ thông nội trú Thanh Sơn) có hành vi xâm hại với hàng chục nam sinh. Tuy nhiên, bài viết này sau đó đã bị gỡ bỏ.

Sau đó, bản tin tối 13/12 của VTV24 cho hay thông tin được phản ánh từ chính các học sinh nam được cho là nạn nhân trong vụ việc, đang học hoặc đã ra trường.

Trong đó, một số nam sinh kể đã nhiều lần được hiệu trưởng gọi lên phòng nói chuyện. Sau đó, người này yêu cầu các em thực hiện một số hành vi lạm dụng tình dục, mỗi lần hiệu trưởng gọi lên phòng sẽ cho kẹo và tiền từ 20.000 - 30.000 đồng. Vì tâm lý ngại ngùng, lo sợ nên không ai dám tiết lộ câu chuyện.

Một học sinh khác nói số lần lên phục vụ nhu cầu tình dục cho hiệu trưởng nhiều không nhớ nổi. “Khoảng mười mấy lần, em đồng ý vì chưa nhận thức được”, một nam sinh trong clip chia sẻ.

Khi bài viết được đăng tải, Công an huyện Thanh Sơn đã nhanh chóng vào cuộc. Sau hai ngày điều tra xác minh, ngày 15/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn đã có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam ông Đinh Bằng My - Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ...