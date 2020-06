Quan lớn gây tai nạn bỏ chạy, không ngờ nhân quả lại đến sớm thế

Dân bắt phó Chi cục hải quan cửa khẩu nghi gây tai nạn bỏ chạy giao cho công an. Khoảng 16h30 ngày 26/6, ông Mai Như Vệ, 54 tuổi, phó Chi cục hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, lái xe Honda CR-V trên đường ĐT759, hướng từ huyện Bù Đốp đi TP.HCM. Khi đến khu vực thôn Bình Tân, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, bất ngờ xe này tông trực diện vào xe máy do chị P.T.N., 36 tuổi, ngụ xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, cầm lái chạy hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến chị N. ngã văng ra đường, bị thương khá nặng phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây tai nạn, ông Vệ tiếp tục phóng xe đi nhưng chạy được khoảng 5km thì bị một số người dân đuổi theo chặn lại. Người dân đã gọi điện thoại báo công an. Công an huyện Bù Gia Mập xác định ông Vệ vi phạm về nồng độ cồn trong lúc lái xe. Ông Nguyễn Văn Điều, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Thái Bình, đã bị các đại biểu dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình ngày 2/6 thống nhất đề nghị Trung ương cách mọi chức vụ hiện tại trong Đảng do liên quan vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, 2 người bị thương xảy ra ngày 8/5. Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 8/5, trên đường Trần Thủ Độ (đoạn đối diện cây xăng Phiệt Học, thuộc phường Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô mang BKS 29A-995.83 và 1 người đi xe đạp. Vụ tai nạn khiến người đi xe đạp là bà Phạm Thị Ng. (SN 1957, trú tại tổ 10, phường Tiền Phong, TP Thái Bình) bị văng ra xa, va đập với một chiếc xe máy chạy theo chiều ngược lại và tử vong tại chỗ, người đi xe máy bị thương nặng. Sau vụ tai nạn chết người, tài xế điều khiển xe bỏ chạy vào khu công nghiệp Phúc Khánh và bị người dân chặn cổng. Thiếu tá quân đội điểu khiển ô tô gây tai nạn chết người. Vào ngày 10/11/2019, chiếc xe ô tô 4 chỗ do thiếu tá Phan Minh Sơn điều khiển chạy hướng Nam - Bắc đi trên quốc lộ 1A. Khi đi đến ngã ba đường tránh xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) thì xảy ra va chạm với xe máy do bà Dương Thị Huệ (50 tuổi, trú xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên) điều khiển. Sau khi tai nạn xảy ra, bà Huệ ngã xuống đường bị thương ở chân. Riêng tài xế chiếc xe ô tô đi quá khỏi hiện trường vụ tai nạn. Khi lực lượng CSGT huyện Cẩm Xuyên có mặt làm việc, tiến hành đo nồng độ cồn thì tài xế này chấp nhận thổi vào máy và cho kết quả 0,136mlg/1 lít khí thở. Tuy nhiên sau đó tài xế này không ký vào kết quả và biên bản. Đến tối cùng ngày tài xế mới đến trụ sở công an để làm việc. Bác sĩ điều khiển ôtô gây tai nạn, khiến 2 phụ nữ bị thương nặng rồi bỏ chạy. Khoảng 20h30 phút ngày 6/11, ông Nguyễn Đặng Thắng điều khiển ôtô mang biển kiểm soát 74A-087.70 theo hướng Gio Linh-Cam Lộ. Khi đến Km 8+450 Quốc lộ 9, chiếc ôtô do ông Thắng điều khiển bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 74L1-225.10. Cú va chạm mạnh khiến 2 phụ nữ ngồi trên xe là chị Trương Thị Giang (SN 1983) và Trương Thị Thùy Trang (SN 1985; cùng ngụ tại thôn Mai Xá, xã Gio Mai, huyện Gio Linh) bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, ông Thắng đã điều khiển ôtô rời khỏi hiện trường. Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Đặng Thắng khai chiếc ôtô do mình điều khiển bị nổ lốp, rồi không may đâm vào xe máy chạy ngược chiều. Sau khi sự cố bất ngờ xảy ra, vì quá hoảng sợ nên ông Thắng điều khiển xe chạy thẳng về nhà. Video: Trưởng Ban Nội chính Thái Bình gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn? (Nguồn VTC Now)

