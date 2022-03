Khởi tố vụ bố chồng bắn chết con dâu rồi tự sát ở Bắc Kạn

Liên quan tới vụ bố chồng bắn chết con dâu rồi tự sát, ngày 1/3, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “ Giết người” theo quy định tại khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra xác minh ban đầu của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn, vụ việc xảy ra quá bất ngờ và không có người chứng kiến.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Trước đó, vào hồi 16h ngày 26/2, tại thôn Chúa Lải, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới xảy ra vụ việc ông Nguyễn Đình Thắng (SN 1960, trú tại thôn Chúa Lải, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới) đã dùng súng (loại súng tự chế) bắn con dâu là Lự Thị X (SN 1995), cùng trú tại địa chỉ trên. Sau khi chị X tử vong, thì tại nhà riêng, ông Thắng dùng súng bắn vào bụng tự sát.

Theo kết quả điều tra xác minh ban đầu của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn, vụ việc xảy ra quá bất ngờ và không có người chứng kiến. Ông Thắng là người thường xuyên uống rượu, nhưng quá trình sinh sống, ông Thắng không có mâu thuẫn, thù hằn với ai. Tháng 6/2021, vợ chồng chị X và anh N.Đ.B ra ở riêng, giữa vợ chồng chị và bố mẹ chồng cũng không có mâu thuẫn gì.

Khoảng 17h ngày 25/2 (1 ngày trước khi xảy ra vụ việc đáng tiếc trên), khi cháu N.Đ.M (SN 2019) - con trai chị X, đồng thời là cháu nội của ông Thắng - đang chơi ở trước sân nhà mình thì ông Thắng trong tình trạng say rượu đã đè cháu M xuống sân, dùng tay bóp cổ. Thấy vậy, chị X vào can ngăn nhưng ông Thắng đã quay sang bóp cổ chị X. Sự việc được công an viên và trưởng thôn đến lập biên bản, giải quyết.

Ông Thắng có ý nói con dâu láo, dám tố cáo bố chồng, ông sẽ không tha chuyện này. Sau đó, ông về nhà uống rượu cùng hàng xóm là anh T từ đêm 25 đến rạng sáng 26/2. Cả hai người say rượu nên cùng ngủ lại nhà ông Thắng. Sáng ngày 26/2, anh T mới về.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 1 khẩu súng (loại súng tự chế), 1 vỏ đạn, 1 viên kim loại màu xám, 1 con dao. Trong túi áo ông Thắng 2 viên đạn Theo lời khai của vợ và con trai ông Thắng, cả hai biết ông có khẩu súng tự chế, nhưng không rõ ông cất giấu ở đâu.

Hiện vụ bố chồng bắn con dâu tử vong rồi tự sát ở Bắc Kạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.