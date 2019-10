Khởi tố vụ án hình sự nước sạch sông Đà bị ô nhiễm do đổ dầu thải

Chiều 17/10, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình đã tổ chức họp báo thông tin về viêc ô nhiễm nguồn nước sạch của Nhà máy nước sạch sông Đà cung cấp cho TP Hà Nội.

Tại buổi họp báo, Đại diện Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại điều 235, Bộ luật Hình sự.

Đồng thời cho biết, hiện cơ quan công an đang khẩn trương truy tìm đối tượng đổ trộm dầu thải để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quang cảnh buổi họp báo.

Đại diện Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện Kỳ Sơn xuống hiện trường, tổ chức xác minh sự việc và tiến hành truy xét, truy tìm đối tượng đổ chất thải.

“Ngày 9/10, công ty báo cáo với công an xã. Theo quy trình, công an xã đã có báo cáo lên công an huyện Kỳ Sơn. Đến ngày 10/10, công an tỉnh mới tiếp nhận sự việc và đã ngay lập tức chỉ đạo công an địa phương đến hiện trường, xác minh sự việc”, đại diện công an tỉnh Hòa Bình thông tin.

Tại buổi họp báo, đại diện Sở TN& MT Hòa Bình cho biết sau khi có thông tin sự việc, sáng 14/10, chi cục trực tiếp xuống hiện trường và làm việc với nhà máy để nắm bắt thông tin, hỗ trợ xử lý môi trường ở các khu vực xung quanh.

“Các thông tin mà Sở TN&MT nắm được và báo cáo Chi cục bảo vệ môi trường miền Bắc và Tổng cục Môi trường ở thời điểm ban đầu chưa hoàn toàn chính xác bởi sự việc phức tạp. "Chúng tôi phải mất thêm thời gian làm việc với cơ quan công an thì mới có thông tin chính xác liên quan đến sự việc",vị đại diện cho biết.

Đại diện Sở TNMT nói tại buổi họp báo.

Đại diện Sở TNMT Hòa Bình cho biết, đối với nguồn nước nhà máy nước sông Đà, nhà máy có trách nhiệm kiểm tra, đảm bảo nguồn nước an toàn để đưa vào xử lý và cung cấp cho người dân. Nhà máy phải có phương án xử lý cụ thể mới có thể đưa nguồn nước vào sản xuất trong nhà máy.

Đồng thời cho biết, hiện đang lấy các mẫu để đánh giá tính chất mức độ của dầu thải. Hiện chưa thể biết được đó là loại dầu thải gì. Đại diện Sở TN&MT cho hay, trong vài ngày tới, cơ quan chức năng sau khi lấy các mẫu, xét nghiệm sẽ có số liệu về nguồn nước đầu vào.

“Đến nay, cảm quan là nước được đưa vào xử lý trong nhà máy không còn mùi. Tuy nhiên, khi lội xuống suối, cán bộ vẫn cảm nhận rõ mùi khét và một số khu vực vẫn còn váng dầu. Việc xử lý ô nhiễm ở suối Trầm cơ bản hoàn thành, váng dầu đã được thu gom. Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn lo sợ vẫn còn một số hợp chất bám dính ở nước, đáy suối, cây cỏ xung quanh nên cần có biện pháp xử lý triệt để”, vị đại diện cho hay.

Tại buổi họp báo, đại diện công ty Đầu tư nước sạch sông Đà cho rằng, công ty đã áp dụng các biện pháp để đảm bảo chất lượng nước đầu vào đạt tiêu chuẩn. Công ty cũng đã thuê Trung tâm ứng phó sự cố để nạo vét, xử lý chất thải, đặc biệt là dầu để đảm bảo nguồn nước cho nhân dân. Đồng thời cho biết, chiều qua trong cuộc họp khẩn UBND TP Hà Nội, Trung tâm kiểm soát bệnh tật khẳng định chất lượng nước sông Đà đã đạt tiêu chuẩn. Styren đã dưới chuẩn. Căn cứ kết quả, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạô công ty nước sạch sông Đà cấp nước lại. "Tuy nhiên, chúng tôi cũng khuyến cáo nước mới chỉ phục vụ tắm rửa, vệ sinh", đại diện công ty Đầu tư nước sạch sông Đà nói. Đối với câu hỏi công ty có nợ người dân lời xin lỗi, đại diện nước sạch sông Đà khẳng định: "Xin lỗi hay không sẽ chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng"

Ngày 17/10, UBND tỉnh Hòa Bình có báo cáo kết quả kiểm tra, làm rõ việc đổ trộm dầu thải tại khu vực nhà máy nước sông Đà. Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ đổ trộm dầu thải tại khu vực nhà máy nước sông Đà gây ảnh hưởng đến nguồn nước cấp cho nhà máy nước.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình tại buổi họp báo.

UBND tỉnh Hòa Bình đã tiến hành xác minh và đề xuất các giải pháp xử lý. UBND tỉnh đã ban hành 4 công văn trong các ngày 15 – 16/10 để chỉ đạo xử lý về vấn đề này.

Báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện tại nguồn nước mặt sông Đà chưa có dấu hiệu ô nhiễm nên vẫn được dùng để cung cấp nước thô cho các nhà máy sản xuất nước sạch phục vụ sinh hoạt. Cụ thể là Nhà máy nước sạch Hòa Bình, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà và một số nhà máy đang xây dựng trên địa bàn tỉnh. Việc đổ trộm dầu thải tại tại xã Phúc Tiến chỉ gây ảnh hưởng các dòng suối tự nhiên đổ về hồ Đầm Bài, chưa gây ô nhiễm nguồn nước trên sông Đà. Đây là sự cố do con người gây ra.

UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu công ty tăng cường phương án bảo vệ nghiêm ngặt nguồn nước, đảm bảo ổn định chất lượng nước phục vụ hoạt động. Tiếp tục duy trì, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nước và chỉ giới hạn phạm vi bảo vệ công trình hồ Đầm Bài theo quy định. Thực hiện đầy đủ quy định tại giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 2825 do Bộ TNMT cấp ngày 13/9/2018; Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1507 cấp ngày 27/5/2019. Xây dựng phương án, trang bị các phương tiện, thiết bị cần thiết và thực hiện các biện pháp để kịp thời ứng phó và khắc phục các sự cố ảnh hưởng tới nguồn nước. Trường hợp không đảm bảo chất lượng nước đầu vào, phải ngừng ngay hoạt động sản xuất và báo cáo kịp thời các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương. Khẩn trương có giải pháp đầu tư tuyến ống dẫn nước thô kín từ sông Đà và trạm bơm, để bơm trực tiếp nước sông Đà lên bể lắng sơ bộ dặt trong khu xử lý dẫn vào trạm xử lý để đảm bảo an toàn cấp nước cho nhà máy nước sông Đà, ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm 2 bên lưu vực kênh dẫn dòng và lưu vực hồ Đầm Bài.

Trước đó, ngày 16/10, UBND tỉnh Hòa Bình đã có Công văn số 6666/VPUBND-NNTN chỉ đạo Sở TN&MT và Công ty CP đầu tư nước sạch sông Đà khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn nguồn nước mặt sông Đà kịp thời cung cấp nguồn nước sạch, bảo đảm chất lượng cho nhân dân. UBND tỉnh Hòa Bình cũng giao Công an tỉnh tập trung điều tra làm rõ hành vi đổ trộm dầu thải tại xã Phú Minh (Kỳ Sơn) và hành vi thiếu trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà đã không ngăn chặn kịp thời dẫn đến sự cố ô nhiễm cho hệ thống nước cung cấp cho người dân tại khu vực TP Hà Nội, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.