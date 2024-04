Khởi tố vụ án điều tra vụ tai nạn lao động 7 người chết

Tối ngày 23/4, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái.



Đồng thời, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980, trú tại tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng) về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”, quy định tại khoản 3 Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Trần Mạnh Hùng.

Trước đó, sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng vào lúc 13h30 ngày 22/4/2024 tại Nhà máy xi măng thuộc Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái làm 7 công nhân tử vong và 3 công nhân bị thương, Công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng phối hợp với các cơ quan, ngành chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Trần Mạnh Hùng cũng như những vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, vào hồi 13h30, ngày 22/4, một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại Công ty Cổ phần Ximăng và Khoáng sản Yên Bái, trụ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.

Theo đó, trong quá trình các công nhân bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ máy nghiền số 3 của Nhà máy Xi măng Yên Bái (đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái) thì sự cố bất ngờ xảy ra, làm cho 7 công nhân tử vong và 3 người khác bị thương. 3 công nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, sức khỏe ổn định.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền dẫn đến tai nạn cho các công nhân đang bảo dưỡng, sửa chữa.

Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn tiếp tục có những chỉ đạo các ngành liên quan xử lý vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ để tổ chức điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái theo đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn yêu cầu Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái tạm dừng một số hoạt động của Nhà máy Xi măng Yên Bái để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác điều tra, cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin theo yêu cầu của các cơ quan chức năng phục vụ điều tra, xử lý vụ việc. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của đơn vị cá nhân trong việc để xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Nhà máy Xi măng Yên Bái thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, trong quá trình sản xuất, từ 9h30 đến 11h30 hằng ngày, nhà máy cho dừng hoạt động các lò quay nghiền.

Trước khi xảy ra vụ việc, sau khi ăn trưa, tổ thợ gồm 10 người do anh Lê Mạnh Cường làm trưởng ca tiến hành công đoạn bảo dưỡng thường xuyên, thay tấm lót trong máy nghiền.

Theo đúng quy trình an toàn lao động, sau khi ngắt điện, các thợ vào trong lồng tiến hành siết các ốc vít và thay các tấm lót. Do bất cẩn trong quá trình ngắt, mở điện, động cơ chính máy nghiền số 3 hoạt động, dịch chuyển lò nghiền khiến 7 người chết, 3 người bị thương.

Vụ việc đang được làm rõ…

