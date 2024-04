7 công nhân tử vong: Trách nhiệm Cty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái?

Vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái xảy ra lúc 13h30 chiều ngày 22/4 khiến 7 công nhân tử vong và 3 công nhân khác bị thương.



Theo đó, quá trình bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ máy nghiền số 3 của Nhà máy Xi măng Yên Bái, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã xảy ra sự cố tai nạn lao động làm cho 7 công nhân lao động bị tử vong và 3 công nhân khác bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền đã dẫn đến tai nạn cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa, theo thông tin từ UBND tỉnh Yên Bái.

Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra tai nạn lao động khiến 10 người thương vong. (Ảnh: Tiền Phong)

Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái và Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang khẩn trương điều tra nguyên nhân sự cố để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Dư luận đặt câu hỏi, trách nhiệm của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ra sao?

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 công nhân tử vong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gây đau thương mất mát đến nhiều gia đình công nhân.

Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, hỗ trợ gia đình bị nạn làm thủ tục an táng cho các nạn nhân và cứu chữa cho các công nhân bị thương. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động, xem xét trách nhiệm pháp lý để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư Cường, trước tiên, lãnh đạo Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái và chính quyền địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân để giảm thiểu thiệt hại, đau thương cho gia đình nạn nhân.

Đồng thời, cơ quan chức năng có thể tạm đình chỉ hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái để làm rõ nguyên nhân của sự việc. Việc này nhằm bảo vệ hiện trường, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan trong việc tổ chức vận hành dây chuyền sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị này đảm bảo đúng quy trình, quy định, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Chỉ khi nào hoạt động thực sự đảm bảo an toàn, dây chuyền sản xuất mới được hoạt động trở lại.

Trong vụ tai nạn trên, hậu quả thiệt hại về tính mạng của nhiều công nhân đã được xác định. Vấn đề quan trọng trong vụ việc này là cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân máy nghiền này hoạt động khi công nhân đang tiến hành bảo quản, sửa chữa là gì? Việc khởi động máy, bảo dưỡng sửa chữa có đúng quy trình, quy định về an toàn lao động hay không, trách nhiệm trong công tác quản lý, vận hành thuộc về ai? Đây là những vấn đề quan trọng để xác định sự vụ này có lỗi của người quản lý vận hành máy móc hay không.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy quy trình bảo quản, sửa chữa máy móc này không đảm bảo an toàn, đã có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động dẫn đến hậu quả tai nạn lao động xảy ra mà người vi phạm quy định về an toàn lao động còn sống thì sẽ xem xét xử lý hình sự người này về tội vi phạm quy định về an toàn lao động theo quy định tại điều 295 Bộ luật Hình sự.

Theo quy định, các loại máy móc, thiết bị phức tạp trong dây chuyền sản xuất đòi hỏi người vận hành, bảo quản, quản lý nó phải có chuyên môn nghiệp vụ, phải được tập huấn về an toàn lao động. Việc bảo dưỡng sửa chữa phải theo quy trình, quy định để đảm bảo an toàn cho người lao động.

Bởi vậy, trong trường hợp người lao động không có chuyên môn phù hợp, không được tập huấn về an toàn lao động, công tác quản lý không đảm bảo an toàn, người có trách nhiệm trong việc vận hành đã thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả vụ tai nạn xảy ra, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người vi phạm theo quy định tại điều 295 Bộ luật Hình sự. Với hậu quả bẩy người tử vong thì hình phạt có thể tới 12 năm tù.

Vấn đề trách nhiệm hình sự sẽ được đặt ra khi xác định có cá nhân có lỗi trong việc đảm bảo an toàn lao động cho người lao động và người có lỗi đó đủ năng lực nhận thức điều khiển hành vi của mình và còn sống sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ngoài trách nhiệm pháp lý về hình sự có thể đặt ra, trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tai nạn lao động cũng sẽ được đặt ra đối với người có lỗi hoặc đối với doanh nghiệp này.

Theo quy định của pháp luật, người lao động bị tai nạn lao động sẽ được hưởng chế độ quyền lợi về tai nạn lao động theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp này có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng và gia đình các nạn nhân để giải quyết chế độ quyền lợi về tai nạn lao động cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều công nhân tử vong, gây đau thương mất mát cho nhiều gia đình, hậu quả là rất thương tâm. Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ sớm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này để xem xét trách nhiệm pháp lý và đảm bảo quyền lợi cho gia đình các nạn nhân theo quy định của pháp luật.