Vụ Hậu “pháo”: Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước

Ngày 23/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra về tội Nhận hối lộ.



Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Chu Quốc Hải, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường và ông Hoàng Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc cùng về tội nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Văn Khước

Cao Đại Nghĩa, Phó Trưởng phòng Giá, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên & Môi trường về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Quyết định Khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét đối với: Đinh Thị Thu Hương, Trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư, Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên & Môi trường thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc và Nguyễn Ngọc Huy, Giám đốc Công ty Thầm định giá Nam Hà về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Việc khởi tố, bắt giam các bị can trên nằm trong quá trình Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn , Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị, địa phương liên quan.

6 bị can vừa bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, trong quá trình Công ty Bất động sản Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo", Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) thực hiện Dự án Chợ đầu mối và Khu đô thị Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Hậu đã nhiều lần trực tiếp gặp, đưa tiền và đặt vấn đề nhờ tạo điều kiện tính giá tiền sử dụng đất có lợi cho Công ty Bất động sản Thăng Long.

Cụ thể, các ông Khước, Hải, Nhiệm đã nhận tiền của Hậu "Pháo" để chỉ đạo bà Hương thông qua ông Nghĩa và ông Huy tư vấn, thẩm định giá đất tạo điều kiện cho Công ty Bất động sản Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 200,9 tỷ đồng.

Ngày 22 và 23/4, sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn các quyết định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức khám xét nơi ở, làm việc của các bị can theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với các sai phạm của các bị can đã khởi tố, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Liên quan vụ án trên, đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam hơn 20 người trong đó tại Vĩnh Phúc có bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc…

Trong đó, theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, thông qua điều tra vụ án, lời khai của một số bị can cho thấy, Nguyễn Văn Hậu đã có hành vi chi phối, lũng đoạn một số bị can trong Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi.

"Để làm việc này, Hậu dựa vào các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn. Đây là hành vi nguy hiểm, một dạng tội phạm mới, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị ở cơ sở, làm xấu hình ảnh của Đảng và chính quyền nhân dân", Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, hai bị can Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận số tiền tương đối lớn, hàng tỷ đồng, các bị can đã khai nhận và nộp lại Cơ quan điều tra.

Bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án Chợ Đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Tại buổi họp báo Chính phủ ngày 3/4, Trung tướng Tô Ân Xô, cho biết trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, đến nay cơ quan điều tra đã thu hồi 55 tỷ đồng và 1,6 triệu USD do các bị can nộp lại. Hiện Cơ quan điều tra đang rà soát, kê biên phong tỏa nhiều tài sản có giá trị của các bị can và đối tượng liên quan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, để phục vụ công tác thu hồi tài sản và khắc phục hậu quả.