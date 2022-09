Cháy karaoke An Phú, 33 người chết: Khẩn trương khởi tố vụ án

Sáng 8/9, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo thông tin về vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại quán karaoke An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) khiến 33 người chết, hơn 10 người bị thương.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cho biết, đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận 33 người tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp - Phó giám đốc Công an Tỉnh Bình Dương cho biết, vụ cháy cơ sở kinh doanh Karaoke An Phú xảy ra 20h15 phút tối ngày 6/9. Công an tỉnh xác định có 33 người tử vong, 17 người bị thương. Hiện Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng Công an tỉnh tiếp tục khám nghiệm tử thi, xác định thân nhân nạn nhân.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, việc tìm kiếm các nạn nhân kết thúc 19h30 tối 7/9. Ông Điệp đánh giá đây là vụ cháy nghiêm trọng, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an phối hợp lực lượng chức năng làm rõ.

Nói về nguyên nhân vụ cháy, đại tá Điệp cho biết, vụ cháy đang được Công an tỉnh tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường nghiêm ngặt, chặt chẽ để xác định kỹ nguyên nhân cháy. Tuy nhiên, theo thông tin lời khai ban đầu của các nạn nhân và theo nhận định của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, nguyên nhân vụ cháy có nhiều khả năng là do chập điện trong phòng karaoke.

Trước đó, báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, tính đến 7h ngày 8/9, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận tổng cộng 64 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú. Trong đó 30 người bị thương vừa và nhẹ, nhập Bệnh viện Đa khoa An Phú tối 6/9 đã được cho về trong đêm. 2 nạn nhân (một chấn thương sọ não, một chấn thương cột sống) từ Bệnh viện Đa khoa An Phú chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đang được theo dõi sức khỏe.

Trong 17 người tử vong tại Trung tâm Y tế Thuận An, 5 trường hợp đã được nhận dạng trả về gia đình. 15 trường hợp tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (hiện Sở Y tế chưa công bố số thi thể được nhận dạng).

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong sáng nay vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm việc với chủ cơ sở kinh doanh, làm việc với quản lý, giúp việc kinh doanh, quy trình hoạt động của cơ sở kinh doanh karaoke này. Từ việc khám nghiệm hiện trường mới đánh giá được nguyên nhân, trách nhiệm người liên quan.

Đại tá Quyên thông tin, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khởi tố vụ án theo điều 313 Bộ luật Hình sự về “Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” để điều tra làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc.

Cơ sở đủ điều kiện hoạt động

Chia buồn với những đau thương mất mát quá lớn của các nạn nhân cũng như người thân gia đình, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An cho biết, k hi sự việc xảy ra, đoàn lãnh đạo TP Thuận An cùng các ban ngành toàn thể trực tiếp đến Bệnh viện An Phú và Bệnh viện tỉnh để thăm hỏi 11 bệnh nhân, hỗ trợ bước đầu mỗi bệnh nhân là 5 triệu đồng, với số nạn nhân tử vong, thành phố hỗ trợ mỗi trường hợp 30 triệu đồng, chủ cơ sở karaoke hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 30 triệu để lo hậu sự.

Theo Chủ tịch UBND TP Thuận An, karaoke An Phú là hộ kinh doanh cá thể có địa chỉ tại 166C khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Cơ sở xây dựng trên diện tích đất khoảng 578,52m2, tổng diện tích xây dựng khoảng 500m2, gồm 3 tầng, tổng diện tích sàn 1.500 m2, có kết cấu tường gạch, cột bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ karaoke 30 phòng (thực tế hoạt động 26 phòng).

Thông tin về cơ sở pháp lý, ông Tâm cho biết, cơ sở karaoke đủ điều kiện hoạt động dựa trên các hồ sơ pháp lý gồm giấy phép kinh doanh số 46F8029222 đăng ký lần đầu ngày 9/12/2015, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 7/9/2016 do UBND thị xã Thuận An cấp.

Cơ sở cũng có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 93 do Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cấp cấp ngày 8/2/2017. Văn bản xác nhận nghiệm thu hệ thống PCCC số 228 ngày 18/7/2017. Cơ sở đã xây dựng phương án chữa cháy cơ sở và lập hồ sơ quản lý về PCCC theo quy định; đã trang bị phương tiện và hệ thống PCCC theo quy định.

Ngoài ra, cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT số 16 ngày 31/7/2017 do Công an thị xã Thuận An cấp. Giấy chứng nhận đăng ký thuế số 8338089732 do Chi cục thuế Thuận An cấp ngày 5/3/2014. Giấy phép kinh doanh karaoke số 23 do UBND thị xã (nay là thành phố) Thuận An cấp ngày 15/11/2016.

Chủ tịch UBND TP Thuận An cho biết, trên địa bàn thành phố Thuận An có 817 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trong đó có 86 cơ sở kinh doanh karaoke. Đầu năm 2022, Công an thành phố đã kiểm tra 19 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính gần 500 triệu đồng.

Thông tin về việc kiểm tra an toàn PCCC tại quán karaoke An Phú, Chủ tịch UBND TP Thuận An Nguyễn Thanh Tâm cho biết, hàng năm Công an TP Thuận An đều kiểm tra. Cụ thể, năm 2019 kiểm tra 1 đợt, năm 2021 kiểm tra 2 đợt và năm 2022 kiểm tra 1 đợt. Qua kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành quy định an toàn phòng cháy chữa cháy của cơ sở.

Về kiểm tra an ninh trật tự, Công an TP Thuận An đã tổ chức kiểm tra hành chính 5 lần, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền gần 35 triệu. Hành vi vi phạm gồm: hoạt động karaoke quá giờ được phép, không giao kết hợp đồng lao động với nhân viên, không cung cấp biển tên cho người lao động.

Theo ông Tâm, qua công tác quản lý, kiểm tra tại cơ sở karaoke An Phú, Công an TP Thuận An chưa phát hiện các hành vi vi phạm về tệ nạn xã hội, hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy, múa thoát y... Các hành vi vi phạm không thuộc trường hợp phải rút giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Chủ tịch nước gửi lời chia buồn Nhận được thông tin về hậu quả vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại tỉnh Bình Dương làm nhiều người chết, chiều 7/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn. Chủ tịch nước cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Bình Dương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.

