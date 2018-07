Khởi tố tài xế tông chết hai nữ sinh ở Đắk Nông

Công an huyện Krông Nô đã khởi tố vụ án liên quan đến tai nạn khiến hai nữ sinh tử vong. Đơn vị này xác định thời điểm gây tai nạn, tài xế đã dùng bia rượu.

Chiều 17/7, một lãnh đạo Công an huyện Krông Nô (Đắk Nông) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn khiến hai nữ sinh tử vong tối 15/7.

“Sau khi xảy ra tai nạn, công an huyện đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân. Bước đầu cơ quan chức năng xác định thời điểm gây tai nạn khiến 2 nữ sinh tử vong, tài xế đã sử dụng chất có cồn. Hiện công an đang yêu cầu giám định phương tiện để làm rõ những chi tiết liên quan”, vị này nói.

Trước đó, khoảng 20h40 đêm 15/7 tại Km 293+700 quốc lộ 28 (thị trấn Đắk Mâm) xảy ra vụ tai nạn khiến 2 nữ sinh tử vong .

Ôtô tông nhiều xe máy sau khi lao vào quán cà phê. Ảnh: Trần Lộc.

Vào thời điểm trên, ôtô 4 chỗ mang biển kiểm soát 48A-045.68 do Nguyễn Đức Hiếu (19 tuổi, ngụ thị trấn Đắk Mâm) điều khiển theo hướng từ trung tâm thị trấn Đắk Mâm đi xã Đắk Dr. Khi ôtô tới đoạn trước quán cà phê The One thì lao lên vỉa hè, tông 3 người đi bộ và nhiều xe máy đang để trên vỉa hè.



Cú tông khiến hai nữ sinh Phạm Thị Thu Lý và Lê Thị Chinh (cùng 18 tuổi, ngụ xã Nam Đà, huyện Krông Nô) tử vong tại chỗ; làm hư hỏng 15 xe máy và 1 ôtô con.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng cho biết tài xế dùng chất có cồn khi điều khiển phương tiện. Ảnh: Trần Lộc.

Sau khi xảy ra tai nạn Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBATGT quốc gia, có công điện khẩn về việc khắc phục hậu quả, xử lý vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Phó thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban ATGT Đắk Nông động viên thăm hỏi nạn nhân bị thương và tử vong trong vụ tai nạn. UBND tỉnh phải chỉ đạo cơ quan chức năng sớm khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm dẫn tới vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; đặc biệt là đối với lái xe gây tai nạn.