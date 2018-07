Tâm sự nghẹn lòng của cụ bà có cháu gái bị con rể xâm hại đến sinh con

Từ biểu hiện bất thường



Mấy tháng qua, người dân ấp Thanh Mỹ 2, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa trước việc thiếu nữ D.T.K. (SN 2002) bị xâm hại đến mang thai rồi sinh con ngoài ý muốn. Điều đáng chú ý, do nghèo khó, K. thì chưa đủ khả năng làm mẹ nên bé gái vừa sinh được một trung tâm bảo trợ ở tỉnh Vĩnh Long nhận nuôi dưỡng.

Ngày 15/7, trao đổi với PV Người Đưa Tin, bà T.T.H. (SN 1946, ngụ xã Thanh Đức) cho biết, K. là cháu nội của bà. Khoảng 9/2017, phát hiện K. có biểu hiện bất thường, gia đình liền đưa K. đến một phòng khám siêu âm thì tá hỏa phát hiện K. đang mang thai 15 tuần tuổi. Quá bất ngờ, gia đình liền đến Công an xã Thanh Đức trình báo vụ việc. Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an xã Thanh Đức đã tiến hành lập biên bản, đồng thời chuyển toàn bộ nội dung vụ việc đến cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Bà H. đang trao đổi với PV Người Đưa Tin (Ảnh: Thanh Lâm). Tại cơ quan công an, bà H. trình bày, cháu gái bà là K. bị một đối tượng dụ dỗ quan hệ tình dục nhiều lần dẫn đến có thai. “Sự việc chỉ được phát hiện khi người dân địa phương xôn xao, bàn tán lúc K. có biểu hiện lạ, nghi đang có thai. Trước thông tin bất ngờ này, gia đình đã mua que thử thai về thử và đưa K. đi siêu âm và kết quả K. đã mang thai. Sau nhiều lần gặng hỏi, K. mới tiết lộ đã bị người đàn ông dụ dỗ “làm chuyện người lớn” đến mang thai”, bà H. rưng rưng. Dứt lời, bà H. chỉ tay ra phía trước sân nhà nói: “Cháu K. dù mới sinh con nhưng tính tình như một đứa trẻ. Thoáng cái là K. lén đi chơi với đám bạn trong xóm, rồi vô tư chạy giỡn và chơi đá bóng, mặc dù gia đình khuyên ngăn". Đúng như những gì bà H. nói, tiếp xúc với PV, K. vẫn tỏ ra ngây thơ, hồn nhiên mà không biết rằng bản thân vừa trải qua nỗi đau quá lớn. K. cho biết, do chưa ý thức và khả năng tự bảo vệ mình nên bị dụ dỗ quan hệ dẫn đến có thai rồi sinh con. K. vẫn chưa cảm nhận được nỗi đau quá lớn vừa xảy đến với mình (Ảnh: Thanh Lâm). Việc K. bất ngờ có thai rồi sinh con đã khiến người thân trong gia đình, đặc biệt là bà H. hoàn toàn suy sụp. Có lúc bà H. vô cùng bế tắc và nghĩ quẩn nhưng được mọi người động viên, an ủi nên bà vượt qua. Trong suốt cuộc trò chuyện với PV, có lúc giọng bà H. run run, đứt quãng vì xúc động. Mãi sau khi lấy lại bình tĩnh, bà H. mới kể tiếp: “Lúc K. mang thai, gia đình đã có ý định phá bỏ nhưng không thể được vì bào thai quá lớn. Tại thời điểm này, gia đình lâm vào cảnh cùng cực, vốn đã nghèo khó nay còn khó khăn hơn khi phải lo lắng trăm bề”. Lộ diện “tác giả” bào thai “Từ việc ăn uống, chăm sóc K. cũng do một tay tôi đảm trách, bởi cháu không có người lớn bên cạnh. Gia cảnh của K. rất đáng thương. Mẹ K. bỏ đi từ nhiều năm trước. Cha thì suốt ngày đi làm thuê, cuộc sống khó khăn nên K. chỉ học đến lớp 2 thì nghỉ. Hằng ngày, mọi người trong gia đình đều đi làm thuê, K. thường xuyên ở nhà một mình nên xảy ra chuyện. Hiện, gia đình đang chờ cho K. dần ổn định tâm lý, khi đó sẽ tìm một nghề phù hợp để cháu theo học”, bà H. ầng ậng nước mắt nói. Theo lời bà H., dù lớn tuổi nhưng bà rất khỏe mạnh, chỉ có điều từ khi xảy ra chuyện thì sức khỏe bà giảm sút rõ rệt. Nếu như trước đây, bà H. có thể trầm mình dưới kênh nước suốt nhiều giờ liền để mò bắt ốc, hến thì giờ bà chỉ quanh quẩn ở nhà vì đôi chân đau nhức không thể đi lại nhiều được. Nghề mò ốc, hến ở sông lắm nỗi vất vả, bà H. phải đi từ tối cho đến tận sáng hôm sau mới trở về nhà. Dù công việc cực nhọc nhưng sau mỗi chuyến đi, bà H. cũng kiếm được từ 100.000 – 150.000 đồng để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, sau khi sự vụ xảy ra với gia đình, bà H. đã bỏ hẳn công việc để ở nhà chăm sóc cho K.. Giờ cuộc sống của bà H. và cháu K. chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ bằng đồng tiền làm thuê, làm mướn của các người con. Vì nghèo khó nên từ nhiều năm qua, gia đình cụ H. phải dựng nhà tạm bợ trên phần đất của một chủ lò gạch tốt bụng cho ở nhờ. Trước hoàn cảnh bi đát này, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã chung tay mua đất, xây nhà cho bà H. ở. “Riêng K., đã có nhà hảo tâm tìm đến động viên và sẵn sàng tìm việc làm để hỗ trợ cuộc sống về sau. Lúc K. sinh nở cũng thế, gia đình đâu có tiền, cũng may mắn được nhà hảo tâm tài trợ mọi chi phí”, bà H. cho hay. Đối tượng Phát vừa bị trinh sát bắt giữ theo lệnh truy nã (Ảnh: Thanh Lâm).

Nói về nỗi đau quá lớn đã xảy đến với K., bà H. cho biết thêm: “Do thường ngày mọi người đều phải rời nhà từ rất sớm để đi làm thuê, đến tận chiều tối mới trở về nhà. Cha và anh trai của K. thì đi làm phụ hồ ở xa, K. thường xuyên phải ở nhà một mình. Đến khi phát hiện K. mang thai, mọi người hết sức bất ngờ và đã nhiều lần hỏi K.. Cháu K. đã ngây ngơ cho biết, người hãm hại khiến cháu mang thai đến sinh con chính là Nguyễn Tấn Phát (SN 1970, con rể bà H.), người mà cháu K. gọi bằng dượng rể.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan điều tra Công an huyện Long Hồ đã mời Phát về làm việc. Tuy nhiên, Phát chối bỏ toàn bộ thông tin về việc mình là cha đứa trẻ trong bụng bé K.. Sau buổi làm việc với công an, Phát cũng trốn khỏi địa phương. Đến tháng 3/2018, bé K. hạ sinh một bé gái, cơ quan công an đã cho giám định ADN của Phát và con gái của K. Theo kết quả giám định kết luận, Phát chính là cha của con gái bé K.. Ngày 6/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án và truy nã đối với Phát về hành vi giao cấu với trẻ em .

Đại tá Trần Văn Thắng, Trưởng Công an huyên Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, sau hơn 1 tháng phát lệnh truy nã về hành vì giao cấu trẻ em, ngày 13/7, đối tượng Nguyễn Tấn Phát (SN 1970, ngụ ấp Tân Vĩnh, xã Trường An, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; tạm trú xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) đã bị trinh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước với vỏ bọc là phụ hồ cho một công trình.