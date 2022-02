Khởi tố người cha ném con xuống sông ở Quảng Nam tội giết người

Ngày 23/2, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Văn Viên (30 tuổi, trú tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người. Viên là người đã ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang gây bức xúc dư luận xã hội.

Điều tra cho thấy, do nghi ngờ vợ là Lê Thị Ty N. (SN 1992, trú thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, hiện đang làm việc tại TP HCM) ngoại tình với người đàn ông khác và không nghe điện thoại của mình, khoảng 19h30 ngày 16/2, Trần Văn Viên từ nhà đến nhà mẹ vợ là Lê Thị L. ở cùng thôn nói chuyện về việc trên.

Sau đó, Viên nảy sinh ý định giết con nên bồng con gái ruột là Trần Lê Yến V. (SN 2017, đang ở nhà mẹ vợ) đi đến bến đò Tam Hải, huyện Núi Thành rồi ném bé V. xuống sông.

Ném xong, Viên đi về nhà kể lại nội dung việc với mẹ ruột, sau đó mẹ của Viên đã gọi điện báo lại việc trên cho cha vợ Viên là ông Lê H. Ông H. sau đó đã đến Công an xã Tam Hải để trình báo vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Hải đã khẩn trương xác minh, báo cáo vụ việc lên Công an huyện Núi Thành và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam để chỉ đạo triển khai lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, xác minh tin báo.

Đồng thời, khẩn trương huy động lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm xuyên đêm tại địa điểm và khu vực lân cận nơi Viên đã ném cháu V. xuống sông. Đến khoảng 00h30 ngày 17/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu V. tại khu vực trên. Riêng đối tượng Trần Văn Viên được lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam triệu tập làm việc và đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Núi Thành tổ chức khám nghiệm tử thi cháu Trần Lê Yến V. để xác định nguyên nhân tử vong; tạm giữ hình sự Trần Văn Viên để tiến hành các thủ tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc theo quy định.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về vụ việc vì ghen tuông và mâu thuẫn với vợ, Trần Văn Viên (30 tuổi, xã Tam Hải, huyện Núi Thành) đã nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông đêm dẫn đến việc cháu bé tử vong , luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh cho rằng, hành vi của Viên là vô cùng lạnh lùng, tàn ác, vô nhân tính.

“Chỉ vì mâu thuẫn với người vợ do ghen tuông, Viên đã đang tâm bồng con gái ruột là Trần Lê Yến V. (SN 2017, đang ở nhà mẹ vợ) đi đến bến đò Tam Hải, huyện Núi Thành lạnh lùng ném bé V. xuống sông để trả thù. Hành vi phạm tội của đối tượng đã không còn là một con người, chứ chưa nói đến là một người cha”, luật sư Thơm cho biết.

Theo luật sư Thơm, cháu bé không có lỗi gì trong mâu thuẫn vợ chồng nhưng đối tượng đã hèn hạ trả thù người vợ bằng cách bất chấp tình phụ tử thiêng liêng, truyền thống văn hóa gia đình giết cháu bé nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh nhất mới tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả gây ra.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, xét hành vi phạm tội của đối tượng Trần Văn Viên đã phạm tội Giết người. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b, n Khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự.

“Hành vi phạm tội của đối tượng là nguy hiểm cho xã hội, tước đoạt quyền sống của trẻ em, gây tang thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội. Đối tượng là người trưởng thành, là người bố, có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự nhưng đã vô cùng tàn ác, lạnh lùng, bất chấp tình nghĩa cha con vứt con xuống sông, bỏ mặc cho cháu bé chết đuối trong sự đau đớn. Do đó, cần thiết phải loại trừ vĩnh viễn ra khỏi xã hội là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật và đáp ứng được với yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm bạo hành trẻ em trong tình tình hình hiện nay”, luật sư Thơm cho biết.

