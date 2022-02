Toàn cảnh vụ cha ném con gái 5 tuổi xuống sông

Sáng 17/2, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ Trần Văn Viên (SN 1992, trú tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành) để làm rõ hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án là bé gái Trần Lê Yến V. (SN 2017) – con ruột của Viên. Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Viên khai nhận do gọi điện cho vợ đang ở TP HCM nhưng vợ không nghe máy nên nảy sinh ghen tuông, nghi vợ ngoại tình. Bức xúc trước việc đó, Viên đã bồng con gái ném xuống sông. Thượng tá Phạm Việt Tiến, Trưởng Công an huyện Núi Thành cho biết, đo nghi ngờ vợ đang ở TP HCM ngoại tình phản bội mình, khoảng 19h30 phút ngày 16/2, Viên từ nhà mình ở thôn Đông Tuần đến nhà vợ cùng thôn để nói chuyện với mẹ vợ. Tại đây, Viên đã nảy sinh ý định giết con gái ruột mình đang ở nhà mẹ vợ. Sau đó, Viên bồng bé đi từ nhà vợ mình xuống bến đò Tam Hải rồi ra cầu ông Hiển ném bé xuống sông. Sau khi gây án, Viên không cứu con gái mà rời khỏi hiện trường, về lại nhà báo cho mẹ rồi đến công an đầu thú. Trưa 17/2, Công an tỉnh Quảng Nam đã dẫn giải Trần Văn Viên đi thực nghiệm hiện trường tại cầu Ông Hiển (bến đò Tam Hải), nơi nghi phạm này ném con của mình xuống sông Trường Giang. (Ảnh: NLĐ) Bà Lê Thị Lương (65 tuổi, bà ngoại của cháu V.) cho biết, khoảng 19h tối 16/2, bà Lương cho biết lúc đó bé đang ở nhà với vợ chồng bà để xem tivi. Cùng lúc đó, Viên qua nhà chơi và bế con gái rời đi. Khi đó, bà nghĩ Viên bế cháu về nhà nội ở gần đó chơi. “Lúc này, cháu gái tôi vẫn ôm con búp bê mà cha nó tặng và tay cầm bình sữa để uống. Tôi không ngờ đó là lần cuối được gặp mặt cháu. Thật sự không ngờ nó nhẫn tâm giết con ruột của mình như thế”, bà Lương nói. (Ảnh: NLĐ) Bà Nguyễn Thị Vân (50 tuổi), bà nội cháu bé cho biết, khoảng 20h tối 16/2, Viên về nhà rồi nói đã đem con gái ném xuống sông Trường Giang. “Nghe Viên nói, tôi tưởng nó nói đùa giỡn, sau đó tôi liền mắng ‘mi nói gì hay vậy, có bị điên hay không, đó là con gái của mi đó’. Lúc này, Viên quả quyết với tôi 3 lần là đã ném con xuống sông. Tôi hốt hoảng, hô hoán người dân ra bờ sông tìm cháu”, bà Vân kể lại với báo chí. (Ảnh: Vietnamnet) Trước đó, khoảng 19h30 ngày 16/2, Trần Văn Viên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau vì ghen tuông với vợ là Lê Thị Ty Na (30 tuổi, cùng ngụ xã Tam Hải). (Ảnh: Vietnamnet) Sau đó, Viên nhẫn tâm cõng bé gái V. trên vai rồi ném xuống sông Trường Giang. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại. (Ảnh: Vietnamnet) Hình ảnh hàng trăm người dân thức đêm tìm kiểm thi thể cháu bé. >>> Mời độc giả xem đoạn clip ghi lại cảnh người cha ném con gái xuống sông.

