Khởi tố mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái 10 tuổi

Liên quan tới vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình hiếp dâm con gái 10 tuổi, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Cường (SN 1972, trú tại tổ dân phố 9, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), đồng thời phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Thị Sinh (SN 1993, trú tại thôn Nghiêm Sơn, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo quy định tại khoản 3 (Điều 142, Bộ luật Hình sự 2015).

Ngô Thị Sinh tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Năm 2019, Nguyễn Mạnh Cường có quan hệ tình cảm với Ngô Thị Sinh và có 1 con chung khoảng 2 tuổi. Đến giữa năm 2022, Cường muốn quan hệ tình dục với cháu H.K.L (sinh năm 2013 là con riêng của Sinh) nên đã bàn bạc và được Sinh đồng ý.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Cường.

Trưa ngày 17/2/2023, Sinh đưa cháu L đến nhà nghỉ Ý Vy, thuộc thôn 4, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và điện thoại cho Cường đến, rồi Sinh cho cháu L uống thuốc ngủ. Khoảng 12h40 cùng ngày Cường đến phòng nghỉ, sau đó được sự giúp sức của Sinh, Cường đã xâm hại cháu L.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây dư luận bất bình trong nhân dân. Hiện vụ án đang được các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp giải quyết để đảm bảo việc xử lý theo đúng quy định của pháp luật.