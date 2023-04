Hải Dương: Kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh, thiếu niên "hỗn chiến”

Ngày 16/4, Công an huyện Cẩm Giàng cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một nhóm thanh, thiếu niên đang có hành vi chuẩn bị dao phóng, công cụ, phương tiện để hẹn và đánh nhau với nhóm thanh, thiếu niên ở TP Hải Dương.



Xác minh cho thấy, đối tượng L.V.H (SN 2006, trú tại thôn Trụ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) và N.V.N (SN 2005, trú tại thôn Cao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đều là học sinh tại trường THPT Cẩm Giàng II, có phát sinh mâu thuẫn.

Từ ngày 15/4/2023 tổ công tác 151 của Công an huyện Cẩm Giàng tổ chức tuần tra soát cơ động trên các tuyến, địa bàn trọng điểm

H nói chuyện và nhờ N.T.D (SN 2006, thường trú tại khu Tân Kim, TP Hải Dương) và một số đối tượng khác ở TP Hải Dương. N cũng nhờ P. Đ. C (SN 2005 ở Mai Trung, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) cùng một số đối tượng khác đang học tại trung tâm GDTX huyện Cẩm Giàng để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm của H và nhóm của N đã hẹn nhau tối 8/4 sẽ gặp nhau tại Cẩm Giàng hoặc TP Hải Dương để đánh nhau giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi được N nhờ giải quyết mâu thuẫn, C đã bàn bạc với một số đối tượng khác và chuẩn bị “dao phóng”, tuýp sắt để chuẩn bị đánh nhau.

Cơ quan Công an xác định nhóm của C. chuẩn bị đi đánh nhau có khoảng 20 đối tượng. Nhóm của D. ở TP Hải Dương có khoảng 10 đối tượng.

Công an huyện Cẩm Giàng đã trao đổi với Công an TP Hải Dương và tiến hành triệu tập tất cả các đối tượng liên quan để xác minh làm rõ. Đến nay Công an huyện Cẩm Giàng đã thu giữ 04 dao phóng, 1 tuýp sắt. Đồng thời phối hợp với Công an TP Hải Dương triệu tập làm việc với những đối tượng trong nhóm của D.

Công an huyện Cẩm Giàng đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngày 14/4, Công an huyện Cẩm Giàng, Hải Dương tổ chức Hội nghị triển khai cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn, trấn áp, xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, gây mất an ninh trật tự và đấu tranh trấn áp, xử lý “tội phạm đường phố” trên địa bàn huyện. Thượng tá Nguyễn Đức Thìn - Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng. Từ ngày 15/4/2023 tổ công tác 151 của Công an huyện Cẩm Giàng tổ chức tuần tra, kiểm soát cơ động trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, trấn áp, bắt giữ, xử lý các đối tượng, nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, sử dụng xe mô tô, xe máy nẹt phô, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, vũ khí nguy hiểm như gạch đá, chai thuỷ tinh, gậy, dao, kiếm…đuổi đánh, ép đạp đổ phương tiện, gây thương tích cho người tham gia giao thông và các nhóm thanh niên khác; các nhóm đối tượng đang có biểu hiện tụ tập chuẩn bị đua xe, gây rối trật tự công cộng…; các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông như: cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, vận chuyển hàng cấm, ma tuý, đua xe trái phép… Thượng tá Nguyễn Đức Thìn - Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng đề nghị các ngành, đoàn thể và các nhà trường tăng cường hơn nữa công tác phối hợp bằng những việc làm cụ thể, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa ngay từ cơ sở, có sự kết nối thông tin với lực lượng Công an trong công tác giáo dục, quản lý thanh thiếu niên. Các nhà trường cần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền các loại hình tội phạm, giáo dục cụ thể trong các tiết học lồng ghép, giáo dục kỹ năng sống để hạn chế thấp nhất các hậu quả đáng tiếc xảy ra. Cán bộ, chiến sĩ tham gia các Tổ công tác 151 phải thống nhất nhận thức về mục đích, ý nghĩa, hoạt động của Tổ 151, coi đây là “lá chắn” để phòng ngừa, trấn áp tội phạm, trong đó có “tội phạm đường phố”. Không để các đối tượng tụ tập gây mất an ninh trật tự trên các tuyến giao thông, đặc biệt là vào dịp cuối tuần, ngày lễ, ngày diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương…