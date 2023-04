Hội An: Bờ biển sạt lở nghiêm trọng, đe dọa “nuốt chửng” loạt resort

Lối xuống bãi biển An Bàng (phường Cẩm An, TP. Hội An) - một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới, được bao quanh bởi dãy cọc tre. Hàng kè bằng cọc tre chạy dọc theo bãi cát trắng mịn, gây ngỡ ngàng cho những du khách lần đầu tiên đến đây. Người dân địa phương cho biết, tình trạng sạt lở bờ biển ở Hội An diễn ra nghiêm trọng trong những năm gần đây. Những đợt sóng cao đến 3 m liên tiếp đánh vào bờ, xé toạc các bao cát, băng qua lớp kè tiến sâu vào bên trong Những dải cát dài biến mất, thay vào đó là vô số bao cát, cọc tre và các mảng bê tông bị sụp đổ từ các công trình kiên cố. Cát bị cuốn đi để lại những điểm xói lở, được gia cố tạm. Những hàng dừa xanh tốt bị sóng biển "xóa sổ". Vùng sạt lở lan rộng dần từ phía Nam ra hướng Bắc, kéo dài từ Cửa Đại đến An Bàng. Nhiều chủ nhà hàng, resort, khu lưu trú đã chủ động đóng cọc tre, dùng bao cát chèn chống để giữ đất, nhưng vẫn bị sóng biển "ngoạm" trôi chân móng.Một dãy resort sắp bị sóng biển "nuốt chửng". Khung cảnh hoang tàn khiến nhiều người xót xa. Tình trạng sạt lở bờ biển Hội An đã và đang là nỗi lo hiện hữu đối với nhiều khu resort ven biển nơi đây, nhất là thời điểm vào mùa mưa bão mỗi năm. Nhiều người đành bất lực nhìn tài sản tiền tỉ của mình bị sóng vùi dập tan nát. Vỉa hè kiên cố cũng bị sóng đánh tơi tả. Được biết, mỗi năm Hội An dành hàng tỉ đồng để chống sạt lở. Tuy nhiên, việc chống sạt lở theo kiểu "lở đâu kè đó" dường như đã không mang lại hiệu quả như mong muốn. >>> Mời độc giả xem thêm video Vụ lật cano ở Hội An: Đã có 13 người tử nạn, tích cực tìm kiếm 4 người mất tích (Nguồn: VTV24)

