Khởi tố hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an

(Kiến Thức) - Ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành – hai nguyên Thứ trưởng Bộ Công an vừa bị khởi tố về "Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 285, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ngày 14/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành Khởi tố bị can và ra Quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành – hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an về "Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 285, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ông Bùi Văn Thành (ảnh trái) và ông Trần Việt Tân (ảnh phải).

Hai ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành bị khởi tố sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ 'nhôm' và đồng phạm thực hiện. Theo điều 285 Bộ luật Hình Sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng: “Người nào vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định trong tối đa 5 năm”. Cả ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Trước đó, ngày 24-26/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 28. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho hay kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Tổng cục IV, Bộ Công an), Ủy ban nhận thấy có việc vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục IV đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất an ninh và quản lý tài sản công; bán chỉ định tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, liên kết kinh doanh, cho thuê đất an ninh không đúng quy định pháp luật.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ông Bùi Văn Thành với cương vị Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an, trực tiếp phụ trách Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, nguyên Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chịu trách nhiệm về những vi phạm của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Cá nhân ông Bùi Văn Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm tại Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và quy chế làm việc của Bộ Công an; ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà, đất an ninh không đúng quy định pháp luật; ký một số văn bản không thuộc trách nhiệm được phân công.

Ngoài ra, ông Bùi Văn Thành còn tự ý ký quyết định cho Phan Văn Anh Vũ tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Văn Anh Vũ không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn.

Cùng với đó, ông Trần Việt Tân bị xác định trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng.