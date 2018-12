CĐV Malaysia sẽ được bảo vệ thế nào trong trận Chung kết AFF Cup 2018

(Kiến Thức) - Toàn bộ lực lượng Công an TP Hà Nội sẽ được huy động nhằm đảo bảo an ninh, trật tự trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, đặc biệt tăng cường lực lượng bảo vệ khán đài C, nơi có 3.200 cổ động viên Malaysia.

Chiều ngày 14/12, trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Thành Long - Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội cho biết, vào lúc 19h30 tối mai (15/12) sẽ diễn ra trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam - Malaysia tại sân Mỹ Đình (Hà Nội), Công an TP Hà Nội sẽ tung toàn bộ lực lượng, phương tiện, tăng cường, bảo đảm an ninh trật tự cho toàn bộ trận đấu.



Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội tăng cường lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở tất cả khán đài, nhất là khán đài C, nơi có 3.200 cổ động viên Malaysia ở đó. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xô xát, quá khích giữa 2 nhóm cổ động viên Việt Nam và Malaysia.



Cảnh sát cơ động Hà Nội.

Để giải quyết những tồn tại, bất cập trong các trận đấu trước, đồng thời nhận được đề nghị của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công an Hà Nội sẽ trực tiếp cử lực lượng kiểm tra, kiểm soát vé ra vào ở cửa sân vận động Mỹ Đình trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam - Malaysia.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Long, việc làm này bảo đảm những người không có vé tham dự không được vào bên trong, không tạo ra tình trạng quá tải và bức xúc cho những người có vé mà không được vào.

Thượng tá Long cho biết thêm, Công an Hà Nội còn có phương án đảm bảo an toàn nơi ăn nghỉ, tuyến đường của các cầu thủ, vận động viên và tham mưu, kiến nghị UBND quận Nam Từ Liêm nhập những bãi trông xe tạm thời, được cấp phép để quản lý, phòng chống cháy nổ...