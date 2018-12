Phe vé AFF Cup 2018 ngang nhiên mua bán trước mặt cảnh sát

Ghi nhận của PV Kiến Thức lúc 15h ngày 14/12, trên đoạn đường Lê Quang Đạo dài gần 200m (trước trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), hàng chục phe vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam - Malaysia diễn ra vào tối ngày mai (15/12) tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) ngang nhiên đứng chặn đường, chèo kéo người hâm mộ mua vé. Mỗi khi thấy những chiếc ô tô hoặc xe máy di chuyển chậm qua khu vực cửa VFF là các phe vé vây kín. Tài xế hầu như không còn lốt thoát. Một số phe vé khác còn liều lĩnh đứng hẳn ra giữa lòng đường vẫy người hâm mộ dừng lại mua vé chung kết AFF Cup 2018. Khi thấy "con mồi", các phe vé lao rất nhanh về phía mục tiêu để gạ gẫm bán vé. Các phe vé rất cẩn trọng, họ vừa chào bán, vừa thăm dò tâm lý của người hâm mộ vì lo ngại bị lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, bắt giữ. Theo tìm hiểu của PV, các vé khán đài A, B, C, D tại sân vận động Mỹ Đình được các phe vé hét lên 12, 13 lần so với giá vé gốc. Thậm chí, có phe vé còn “hét” giá cho vị trí đẹp trong sân Mỹ Đình lên gần 20 triệu đồng/cặp. Phe vé rất cẩn trọng mỗi khi giao dịch. Theo quan sát của PV, một số phe vé tại đây liên kết với nhau, nếu thấy khách đặt hoặc hỏi mua vé, phe vé sẵn sàng san vé cho nhau để bán. Có người còn gọi điện về để người ở nhà mang vé ra nếu khách có nhu cầu mua nhiều. Một người hâm mộ gọi điện thông báo cho người thân biết mua được cặp vé chợ đen do không thể mua được vé online của VFF. Một phe vé (áo đỏ) tỏ ra thận trọng, cô này ghi lại thông tin, số điện thoại của người hâm mộ có nhu cầu mua vé, sau đó sẽ tiến hành giao dịch nơi khác vì lo sợ cảnh sát bắt giữ. Điều đáng chú ý, thời điểm PV ghi nhận đoạn dù có bóng dáng của cảnh sát nhưng các phe vé trận chung kết Việt Nam - Malaysia vẫn ngang nhiên chặn đường, vẫy khách gây hỗn loạn giao thông. Cảnh sát thỉnh thoảng mới tuýt còi, giơ gậy yêu cầu đám đông không tràn ra đường khi thấy giao thông quá hỗ loạn... Tuy nhiên, tình hình vẫn không mấy thay đổi.

Ghi nhận của PV Kiến Thức lúc 15h ngày 14/12, trên đoạn đường Lê Quang Đạo dài gần 200m (trước trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), hàng chục phe vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam - Malaysia diễn ra vào tối ngày mai (15/12) tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) ngang nhiên đứng chặn đường, chèo kéo người hâm mộ mua vé. Mỗi khi thấy những chiếc ô tô hoặc xe máy di chuyển chậm qua khu vực cửa VFF là các phe vé vây kín. Tài xế hầu như không còn lốt thoát. Một số phe vé khác còn liều lĩnh đứng hẳn ra giữa lòng đường vẫy người hâm mộ dừng lại mua vé chung kết AFF Cup 2018. Khi thấy "con mồi", các phe vé lao rất nhanh về phía mục tiêu để gạ gẫm bán vé. Các phe vé rất cẩn trọng, họ vừa chào bán, vừa thăm dò tâm lý của người hâm mộ vì lo ngại bị lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, bắt giữ. Theo tìm hiểu của PV, các vé khán đài A, B, C, D tại sân vận động Mỹ Đình được các phe vé hét lên 12, 13 lần so với giá vé gốc. Thậm chí, có phe vé còn “hét” giá cho vị trí đẹp trong sân Mỹ Đình lên gần 20 triệu đồng/cặp. Phe vé rất cẩn trọng mỗi khi giao dịch. Theo quan sát của PV, một số phe vé tại đây liên kết với nhau, nếu thấy khách đặt hoặc hỏi mua vé, phe vé sẵn sàng san vé cho nhau để bán. Có người còn gọi điện về để người ở nhà mang vé ra nếu khách có nhu cầu mua nhiều. Một người hâm mộ gọi điện thông báo cho người thân biết mua được cặp vé chợ đen do không thể mua được vé online của VFF. Một phe vé (áo đỏ) tỏ ra thận trọng, cô này ghi lại thông tin, số điện thoại của người hâm mộ có nhu cầu mua vé, sau đó sẽ tiến hành giao dịch nơi khác vì lo sợ cảnh sát bắt giữ. Điều đáng chú ý, thời điểm PV ghi nhận đoạn dù có bóng dáng của cảnh sát nhưng các phe vé trận chung kết Việt Nam - Malaysia vẫn ngang nhiên chặn đường, vẫy khách gây hỗn loạn giao thông. Cảnh sát thỉnh thoảng mới tuýt còi, giơ gậy yêu cầu đám đông không tràn ra đường khi thấy giao thông quá hỗ loạn... Tuy nhiên, tình hình vẫn không mấy thay đổi.