Khởi tố đối tượng xả súng khiến 2 người chết, 5 bị thương ở Lạng Sơn

(Kiến Thức) - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lý Văn Sắn – nghi phạm xả súng khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương về tội Giết người.

Thông tin mới nhất vụ xả súng khiến 2 người chết, 5 bị thương ở Lạng Sơn, cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lý Văn Sắn (SN 1970, trú tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người.



Kết quả điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn tình cảm, Sắn đã dùng súng bắn liên tiếp vào nhà vợ cũ là chị Hoàng Thị Toán.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 13/1, gia đình anh Phạm Văn Túy (SN1975 trú tại khu vực ngã 3 Pò Hà, thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đang ăn cơm cùng nhiều người khác trong nhà thì Lý Văn Sắn cầm một khẩu súng dạng AK đi từ đằng sau nhà bắn từ bên ngoài vào cửa sổ gian bếp 4 phát đạn, trong đó 1 viên trúng vào đầu của cháu Phạm Thanh Phong (SN 2008), khiến cháu Phong tử vong tại chỗ.

Hình ảnh ghi lại vụ xả súng.

Chị Hoàng Thị Toán (là vợ cũ của Sắn) cùng một số người khác khi đó đã bỏ chạy. Lúc này, Sắn tiếp tục cầm súng sang nhà xưởng làm lốp bên cạnh của anh Hoàng Quốc Hương (SN 1977) và bắn khoảng 15 viên đạn. Anh Hương trúng đạn được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong.

Hậu quả, 2 người chết là cháu Phạm Thanh Phong và anh Hoàng Quốc Hương, 5 người khác bị thương đang được điều trị tích cực tại bệnh viện là Hoàng Thị Hoài, Hoàng Thị Toán, Chu Thị Hồng, Vũ Xuân Hưởng, Nguyễn Văn Tuyển.

Sau khi gây án, Lý Văn Sắn đã mang theo vũ khí và trốn khỏi địa bàn. Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động hàng trăm cảnh sát phối hợp cùng bộ đội biên phòng tìm kiếm, vây bắt nghi can Sắn.

Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Sắn thường qua lại biên giới Việt – Trung do vậy rất thông thạo địa hình. Công an không loại trừ khả năng Sắn đã trốn sang Trung Quốc nên đã có văn bản đề nghị và được lực lượng chức năng Trung Quốc chấp thuận hỗ trợ truy bắt nghi can. Một tổ công tác của Công an tỉnh Lạng Sơn đã sang nước bạn phối hợp làm nhiệm vụ,

Quá trình xác minh sau đó xác định, Lý Văn Sắn là chồng cũ của chị Hoàng Thị Toán. Sau khi chia tay, Sắn thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho chị Toán. Thời gian gần đây, do chị Toán thay đổi số điện thoại và cắt liên lạc với Sắn nên Sắn dọa nếu cắt liên lạc sẽ dùng súng bắn cả nhà vợ cũ .

>>> Mời độc giả xem video Vụ nổ súng ở Lạng Sơn: 2 người tử vong: Nguồn VTC Now.

Nhận định về hành vi của đối tượng, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, vụ việc đối tượng Sắn xả súng vừa qua xảy ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng sức khỏe của nhiều người, gây lo lắng, hoang mang cho dư luận. Vụ việc này thể hiện sự ngang nhiên, công khai, bất chấp, coi thường pháp luật của đối tượng gây án.

Với hành vi này, đối tượng gây án sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự với tình tiết tăng nặng giết từ 02 người trở lên. Theo đó, đối tượng này có thể đối diện với mức hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc cao nhất là tử hình.

Ngoài ra, trong trường hợp có căn cứ xác định đối tượng này sử dụng súng thuộc loại vũ khí quân dụng hoặc vũ khí tự chế tương tự vũ khí quân dụng thì đối tượng này còn có thể bị xử lý thêm về tội “chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự” theo Điều 304 Bộ luật hình sự 2015 hoặc Tội “chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và các vũ khí khác có tính năng tác dụng tương tự” theo quy định tại Điều 306 Bộ luật hình sự.