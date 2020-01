Nghi án người phụ nữ gieo mình từ tầng thượng chung cư tự tử ở Sài Gòn

Hiện trường vụ việc.

Theo đó, sáng cùng ngày, nhiều người dân sinh sống ở chung cư Bình Trị Đông, đường 17A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM nghe tiếng động lớn phát ra nên chạy ra kiểm tra.

Vừa ra tới nơi, mọi người nhìn thấy bà B. nằm bất động cạnh vết máu. Kiểm tra người này đã tử vong nên người dân báo cho công an. Công an khám nghiệm hiện trường.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là bà B. sống ở chung cư này và mắc bệnh hiểm nghèo điều trị hơn 10 năm nay. Cách đây 3 ngày, bà B. được bệnh viện trả về. Chung cư nơi xảy ra vụ việc.

Công an nhận định ban đầu, bà B. có thể suy nghĩ tiêu cực, bi quan về bệnh nên đã đi bộ lên tầng thượng gieo mình xuống dưới tự tử.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ việc.

Theo đó, sáng cùng ngày, nhiều người dân sinh sống ở chung cư Bình Trị Đông, đường 17A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM nghe tiếng động lớn phát ra nên chạy ra kiểm tra.

Vừa ra tới nơi, mọi người nhìn thấy bà B. nằm bất động cạnh vết máu. Kiểm tra người này đã tử vong nên người dân báo cho công an. Công an khám nghiệm hiện trường.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là bà B. sống ở chung cư này và mắc bệnh hiểm nghèo điều trị hơn 10 năm nay. Cách đây 3 ngày, bà B. được bệnh viện trả về. Chung cư nơi xảy ra vụ việc.

Công an nhận định ban đầu, bà B. có thể suy nghĩ tiêu cực, bi quan về bệnh nên đã đi bộ lên tầng thượng gieo mình xuống dưới tự tử .

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.