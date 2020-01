"Khát tiền" tiêu Tết, 3 thanh niên dàn cảnh bị cướp để lấy 250 triệu của công ty

Ngày 15/1, Công an quận 7, TP HCM đang giữ Võ Minh Khánh (SN 1995, ngụ quận 7), Hồ Ngọc Hiển (SN 1988) và Đặng Hoàng Quốc Bảo (SN 1993, cùng ngụ huyện Nhà Bè) để điều tra về hành vi “Chiếm đoạt tài sản”.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, Khánh là người quản lý nhân viên, quản lý đơn hàng, nhận và giao tiền của khách hàng về cho công ty BEST-EXPRESS ở phường Phú Thuận, quận 7.

Quá trình làm việc, Khánh nhiều lần lấy gần 100 triệu đồng của công ty để tiêu xài. Để che giấu hành vi, Khánh lấy tiền thu được tháng sau bù vào tháng trước.

Đến tháng 1/2020, Khánh lo sợ công ty tất toán cuối năm phát hiện nên cùng với Hiền, Bảo lập kể hoạch dàn cảnh bị cướp. Cụ thể Khánh phân công 2 người bạn của mình khi thấy mình đi xe máy tới khu vực vắng sẽ ép xe rồi cướp túi chứa tiền. Cả 2 người bạn của Khánh đồng ý.

Chiều 6/1, Khánh lấy gần 250 triệu đồng bỏ vào túi rồi đi xe máy đi giao tiền như thường lệ. Khánh đi tới bãi đất trống ở Cao Thị Chính, phường Phú Thuận, quận 7 thì Hiền, Bảo đi xe máy áp sát ép ngã xe Khánh.

Sau đó, cả 2 lấy túi chứa gần 250 triệu đồng tẩu thoát. Về phần Khánh thì báo cho công ty việc bị cướp và trình báo công an.

Quá trình điều tra, công an trích xuất hình ảnh camera an ninh và lấy lời khai Khánh. Tuy nhiên, Khánh nhiều lần khai báo quanh co nên cán bộ nghi vấn Khánh dàn cảnh hoan báo bị cướp.

Qua đấu tranh, Khánh đã khai cùng Hiển và Bảo đã dàn cảnh bị cướp 1 cách tinh vi để lấy số tiền gần 250 triệu đồng của công ty tại nơi Khánh làm việc.

Ngày 14/1, Hiền và Bảo tới công an đầu thú khai nhận như trên.