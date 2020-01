Toàn cảnh lễ viếng 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm

Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Văn Bình Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và TP Hà Nội đã tới viếng 3 liệt sĩ Công an. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo Bộ Công an vào viếng 3 liệt sĩ hy sinh tại xã Đồng Tâm gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972), Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại úy Phạm Công Huy (SN 1993), cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội; Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (SN 1992), Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Theo chương trình tổ chức lễ tang, thời gian tổ chức lễ tang từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút ngày 16-1 (tức ngày 22 tháng 12 năm Kỷ Hợi) tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng từ 8 giờ đến 12 giờ; Lễ truy điệu từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút; Lễ di quan, đưa thi hài 3 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng từ 12 giờ 30 phút. Trước đó, Bộ Công an ra thông báo cho biết ngày 9/1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn tại địa bàn xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuýp sắt gắn dao nhọn… tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ. Trong quá trình truy bắt, khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng nêu trên, 3 cán bộ, chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh, gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972), Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại úy Phạm Công Huy (SN 1993), cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội; Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (SN 1992), Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Sau đó, Chủ tịch nước đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"; Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân. Ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố 22 đối tượng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, ngày 9/1. Theo đó, căn cứ tài liệu, chứng cứ và lời khai của các đối tượng đã bị bắt giữ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 19 đối tượng về tội "Giết người". Các đối tượng gồm: Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh, Bùi Thị Đục, Lê Đình Quân, Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Duệ, Nguyễn Thị Bét, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Văn Quân. Khởi tố và bắt tạm giam Lê Đình Chức về tội "Giết người". Ngoài ra, cơ quan CSĐT khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng gồm: Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến về tội "Chống người thi hành công vụ". Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT cũng đang tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng: Nguyễn Thị Dung về hành vi Chống người thi hành công vụ; Nguyễn Xuân Điều, Trần Thị Phượng, Đào Thị Kim về hành vi "Giết người". Phía bên ngoài cổng cũng được lực lượng chức năng thắt chặt, phân luồng giao thông. Xem thêm video: Nhóm đối tượng gây rối ở Đồng Tâm nhận tài trợ của tổ chức khủng bố. Nguồn: VTV 1.

Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Văn Bình Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và TP Hà Nội đã tới viếng 3 liệt sĩ Công an. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo Bộ Công an vào viếng 3 liệt sĩ hy sinh tại xã Đồng Tâm gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972), Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại úy Phạm Công Huy (SN 1993), cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội; Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (SN 1992), Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Theo chương trình tổ chức lễ tang, thời gian tổ chức lễ tang từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút ngày 16-1 (tức ngày 22 tháng 12 năm Kỷ Hợi) tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng từ 8 giờ đến 12 giờ; Lễ truy điệu từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút; Lễ di quan, đưa thi hài 3 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng từ 12 giờ 30 phút. Trước đó, Bộ Công an ra thông báo cho biết ngày 9/1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn tại địa bàn xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuýp sắt gắn dao nhọn… tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ. Trong quá trình truy bắt, khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng nêu trên, 3 cán bộ, chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh, gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972), Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại úy Phạm Công Huy (SN 1993), cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội; Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (SN 1992), Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Sau đó, Chủ tịch nước đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"; Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân. Ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố 22 đối tượng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, ngày 9/1. Theo đó, căn cứ tài liệu, chứng cứ và lời khai của các đối tượng đã bị bắt giữ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 19 đối tượng về tội "Giết người". Các đối tượng gồm: Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh, Bùi Thị Đục, Lê Đình Quân, Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Duệ, Nguyễn Thị Bét, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Văn Quân. Khởi tố và bắt tạm giam Lê Đình Chức về tội "Giết người". Ngoài ra, cơ quan CSĐT khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng gồm: Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến về tội "Chống người thi hành công vụ". Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT cũng đang tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng: Nguyễn Thị Dung về hành vi Chống người thi hành công vụ; Nguyễn Xuân Điều, Trần Thị Phượng, Đào Thị Kim về hành vi "Giết người". Phía bên ngoài cổng cũng được lực lượng chức năng thắt chặt, phân luồng giao thông. Xem thêm video: Nhóm đối tượng gây rối ở Đồng Tâm nhận tài trợ của tổ chức khủng bố. Nguồn: VTV 1.