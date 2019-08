Khởi tố cụ ông khỏa thân cùng bé gái 13 tuổi

Ngày 10/8, VKSND tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Đoàn Văn Nhị (SN 1953, Long An) để điều tra về hành vi Giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Ông Nhị bị bắt quả tang đang trong tình trạng khoả thân.

Theo đó, ngày 3/8, ông Nhị bị gia đình bé gái bắt quả tang đang trong tình trạng khỏa thân, còn bé gái mặc áo nhưng không mặc quần tại một căn nhà tại xã Bình Tâm, TP Tân An, tỉnh Long An.



Sau đó, gia đình bé gái đã đưa ông Nhị về Công an xã Bình Tâm để làm việc.

Tại cơ quan công an, ông Nhị thừa nhận đã dụ dỗ để giao cấu với cháu gái nhiều lần. Ngôi nhà ông đưa nạn nhân vào là nhà ông đang làm môi giới để bán, chủ nhà giao chìa khóa cho ông giữ.

Ông Nhị làm nghề cò đất, tư vấn mua bán đất, làm dịch vụ các loại giấy tờ...ông Nhị khai biết bé gái thông qua việc mua bán nhà đất cho gia đình bé gái này.