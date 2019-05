Khởi tố bị can con gái dùng xăng đốt khiến mẹ tử vong ở Hà Nam

(Kiến Thức) -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Loan về tội “Giết người” khi Loan chính là người dùng xăng hắt lên giường nơi mẹ Loan đang ngủ rồi châm lửa đốt.

Ngày 13/5, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Loan (SN 1978, thôn Thanh Nộn 2, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam) về tội “Giết người”.

Trước đó, Công an tỉnh Hà Nam điều tra khám phá nhanh, bắt, tạm giữ đối tượng gây ra vụ Giết người ở thôn Thanh Nộn 2, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng. Nạn nhân trong vụ án chính là bà bà Trương Thị H. (SN 1952) – mẹ đẻ của Loan.

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng 24h00' ngày 1/5, tại gia đình ông Lê Xuân L. (SN 1950) và vợ là bà Trương Thị H. (SN 1952) trú tại thôn Thanh Nộn 2, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã xảy ra vụ án mạng.

Lê Thị Loan tại cơ quan công an.

Do mâu thuẫn gia đình, Lê Thị Loan (SN 1978) ở thôn Thanh Nộn 2, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam là con gái của ông Lê Xuân L. và bà Trương Thị H., dùng xăng đốt mẹ (khi bà H. đang ngủ trong phòng ngủ của gia đình), sau đó bỏ trốn.

Bà Trương Thị H. sau đó được chồng và quần chúng nhân dân phát hiện cứu chữa và đưa đi viện cấp cứu. Ông L. bị thương trong quá trình cứu chữa bà H., một số tài sản của gia đình bị cháy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam, Công an huyện Kim Bảng và các đơn vị chức năng đã tập trung lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người làm chứng, thu thập các tài liệu liên quan, xác định đối tượng gây án, đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt nóng đối tượng.

Đến 12h30' ngày 02/5/2019 đã bắt được Lê Thị Loan khi đang lẩn trốn tại phường Bắc Sơn, thành phố Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Quá trình đấu tranh, Lê Thị Loan đã khai nhận toàn bộ hành vi hất xăng lên người mẹ rồi châm lửa đốt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Loan về hành vi giết người.

Đến chiều ngày 11/5, Thượng tá Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết, bà Trương Thị H. (SN 1952), trú tại thôn Thanh Nộn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, nạn nhân trong vụ việc bị con gái hất xăng đốt đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.