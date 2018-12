Con gái tưới xăng đốt mẹ rồi tự thiêu

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn với mẹ đẻ, một người phụ nữ tại xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, Hưng Yên đã mua xăng đốt mẹ rồi tự thiêu.

Chiều ngày 7/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an huyện Kim Động và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Hưng Yên đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nguyên nhân vụ việc con gái mua xăng đốt mẹ rồi tự thiêu.



Thông tin ban đầu về vụ án, vào khoảng 10h ngày 7/12/2018, người dân thôn Yên Duyên (xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) bàng hoàng chứng kiến một vụ việc thương tâm khi phát hiện chị Trần Thị Đ. (SN 1982) và bà Trần Thị M. (SN 1941 – mẹ đẻ chị Đ.) cùng trú tại thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh bị lửa cháy trùm lên cơ thể.

Hiện trường vụ việc. Ảnh Công an tỉnh Hưng Yên cung cấp.

Ngay sau đó, người dân đã phá cửa vào cứu thì cả hai mẹ con đã trong tình trạng nguy kịch, bị cháy xém, toàn thân co quắp. Chị Đ đã tử vong sau hơn 1 giờ cấp cứu tại bệnh viện, bà M. đang được điều trị tích cực tại bệnh viện huyện Kim Động.

Nhận được thông tin vụ việc Công an huyện Kim Động đã xuống hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên điều tra làm rõ.

Can xăng - vật chứng liên quan vụ án trên.

Kết quả ban đầu xác định, thời gian gần đây, chị Đ. Và mẹ đẻ thường xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Nguyên nhân do bà M có dấu hiệu bệnh hoang tưởng, hay kiếm cớ chửi bới hàng xóm.

Chị Đ. đã góp ý nhiều lần nhưng không được và tiếp tục bị mẹ chửi mắng. Sáng ngày 7/12, do bức xúc chị Đ. đã mua 1 can xăng 5 lít về nhà mẹ đẻ, chốt chặt cửa, dội xăng lên người mình và mẹ, sau đó ôm chặt mẹ rồi châm lửa đốt dẫn đến hậu quả trên.