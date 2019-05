Công an Quảng Bình làm rõ nhóm nữ sinh bị quay clip đánh hội đồng

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan Công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ việc 2 nữ sinh bị đánh hội đồng rồi quay clip tung lên mạng xã hội. Nhà trường đang vận động gia đình học sinh bị hại sớm ổn định tâm lý để đưa các em trở lại trường.

Hình ảnh nhóm nữ sinh bị hành hung quay clip đưa lên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh bị một nhóm nữ sinh khác lao vào hành hung. Clip sau đó được phát tán trên mạng gây xôn xao dư luận. Địa điểm vụ hành hung được xác định ngay trước cổng Trung tâm Văn hóa huyện Lệ Thủy, thuộc thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, nhà trường đã nhận được bản tường trình toàn bộ sự việc cùng clip của nạn nhân là em Lê Thị L. và Hoàng Thị H.

Nhà trường đang tìm cách bảo vệ học sinh trước tình trạng bạo lực học đường

Em H. bị nhóm nữ sinh dùng tay tát liên tiếp vào mặt, dùng chân đạp vào người khiến em này ngã xuống đất. Còn em L. bị túm tóc, tát nhiều cái vào mặt, đồng thời bị đá nhiều cái vào bụng. Hậu quả, em L.bị bầm tím ở mắt trái, sưng má phải và gây vết thương tích trên cơ thể. Em L. phải vào bệnh viện điều trị.