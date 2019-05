Bộ GTVT kiến nghị thu phí trở lại BOT Cai Lậy: Giảm giá tối đa cho phương tiện qua trạm

Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 1 qua Thị xã Cai Lậy dài 38,5km, tổng mức đầu tư ban đầu hơn 1.398 tỷ đồng, gồm hai hợp phần: Hợp phần 1-cải tạo, tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 dài 26,4km, sửa chữa 14 cầu và lắp đặt hệ thống thoát nước trên tuyến; Hợp phần 2-xây dựng tuyến tránh thị xã Cai Lậy dài 12,1km và xây dựng 7 cầu trên tuyến. Vị trí trạm thu phí dịch vụ để hoàn vốn đặt tại khoảng Km 1999+900, Quốc lộ 1 nằm trong phạm vi dự án. Dự án được triển khai xây dựng từ năm 2014, sau khi dự án hoàn thành, nhà đầu tư đã tổ chức thu phí để hoàn vốn từ ngày 1/8/2017. Tuy nhiên, do có những diễn biến phức tạp, mất an toàn trật tự, an toàn giao thông, đến ngày 14/8/2017, dự án đã tạm dừng thu phí. Ngày 30/11/2017, trạm thu phí Cai Lậy hoạt động trở lại, tuy nhiên, tình hình tiếp tục diễn biến rất phức tạp, mất an ninh trật tự. Ngày 4/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định dừng thu phí BOT Cai Lậy để Bộ GTVT trình phương án xử lý.