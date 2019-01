Khởi tố, bắt tạm giam thầy giáo dâm ô học sinh ở Gia Lai

Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng Hồ Trọng Đăng về hành vi "Dâm ô với trẻ em".

Theo thông tin trên báo Gia Lai, đối tượng bị tạm giam vì nghi đã thực hiện hành vi dâm ô với trẻ em, đã bị Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng về hành vi "Dâm ô với trẻ em", hôm 30/12/2018. Bị can Hồ Trọng Đăng (SN 1983, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ; Tổng phụ trách đội của Trường THCS Phan Bội Châu, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ). Trước đó, Huyện uỷ Đức Cơ cũng đã có quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với Hồ Trọng Đăng theo đề nghị của Công an huyện.

Bị can Hồ Trọng Đăng bị khởi tố về hành vi Dâm ô với trẻ em (ảnh Vov)

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 19/12, khi em N.T.L, học lớp 8 (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đang chơi trước nhà thì thầy Hồ Trọng Đăng hỏi đường. Thầy Đăng đã nhờ học sinh L. ngồi sau xe chỉ đường và hứa sẽ chở về nhà ngay. 19 giờ cùng ngày, khi thầy này chở L. về nhà thì bị gia đình em L. giữ lại. Lúc này, L. kể với bố mẹ là thầy Đăng chở em đến một chỗ vắng và thực hiện hành vi cưỡng bức. Bố mẹ em này đã đến Công an huyện Đức Cơ trình báo vụ việc. Sau đó, Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã tạm giữ nghi phạm để điều tra, làm rõ sự việc.

Đáng chú ý là trước đó, trong năm học 2012-2013, Hồ Trọng Đăng cũng từng bị một học sinh tố cáo vì có hành vi dâm ô , Công an huyện Đức Cơ cũng đã tiến hành điều tra theo tố cáo của em học sinh này nhưng không đủ căn cứ để chứng minh hành vi phạm tội của Đăng, sau đó Đăng đã được luân chuyển đển trường THCS Phan Bội Châu.

Liên quan đến vụ việc này, hôm 21/12/2018, Bộ GDĐT đã có văn bản đề nghị xác minh, báo cáo sự việc này và xác định đây là hành vi không thể chấp nhận được. Bộ GDĐT yêu cầu Sở GDĐT Gia Lai chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các ban, ngành liên quan xử lý nghiêm minh vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo này (nếu có), đồng thời chỉ đạo quán triệt trong toàn ngành việc tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo, về phòng chống bạo lực học đường và các quy định khác của Bộ GDĐT đã ban hành.