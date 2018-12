Hai thanh niên rải đinh trước bánh xe ô tô khai gì với cảnh sát?

(Kiến Thức) - Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã bắt giữ được hai nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, rải đinh trước bánh xe ô tô gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến vụ việc hai nam thanh niên đầu trần phóng xe máy rải đinh trước bánh xe ô tô, ngày 31/12, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) thông tin, đơn vị đã tạm giữ được hai đối tượng là Nguyễn Văn Cường (SN 1997, trú tại xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín) và Lương Minh Hưng (SN 2002, trú tại xã Tiền Phong, huyện Thường Tín).



Cảnh sát cho biết, khoảng 15h ngày 27/12, anh Phạm Hồng C. (SN 1988, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), là lái xe của một công ty thức ăn chăn nuôi về việc đầu giờ chiều cùng ngày, anh C. điều khiển xe ô tô tải BKS 89C-130xx đi từ một nhà máy bia ở xã Vân Tảo di chuyển đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nhưng khi qua địa phận xã Hà Hồi thì bị hai thanh niên trên, đi xe máy BKS 29Y5-51316 vượt lên, rồi ném nhiều vật sắc nhọn giống đinh xuống đường, trước đầu xe của anh C.

Hai đối tượng rải đinh trước bánh xe ô tô tải.

Anh C. đã kiểm tra lốp xe ô tô, may mắn không bị vật nhọn cắm vào và không thiệt hại gì về tài sản. Toàn bộ vụ việc được camera hành trình của ô tô tải ghi lại được.

Ngay sau đó đoạn clip cũng được đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an huyện Thường Tín đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Thường Tín) khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh. Đến ngày 30/12, Cảnh sát đã bắt giữ 2 đối tượng trên khi đang lẩn trốn khỏi địa phương.

Cả hai phóng xe máy, không đội mũ bảo hiểm và rải đinh trước bánh xe ô tô trước đó. Ảnh cắt từ clip.

Tại Cơ quan Công an, cả hai cho rằng, trong quá trình lưu thông trên đường, xe ô tô của anh C. đã xảy ra va chạm với xe của Cường, nhưng anh C. không dừng phương tiện để giải quyết.

Bởi vậy, ngày 27/12, Cường mượn chiếc xe Honda của anh Nguyễn Văn Q. (ở Thường Tín) rồi rủ Hưng đi chặn đầu xe của anh C. để nói chuyện.

Trước khi đi, Cường đã chuẩn bị sẵn 3 chiếc đinh ba được hàn với sắt 6 sau đó khi thấy xe của anh C. thì ném về phía giữa xe ô tô với mục đích để tài xế dừng xe lại. Tuy nhiên đinh không trúng lốp nên anh C., vẫn lái xe đi.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ.