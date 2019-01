Trốn thuế cao tốc TPHCM-Trung Lương: Bắt hàng loạt “sếp” Cty CP Tập đoàn Yên Khánh

Sáng 1/1/2019, Bộ Công an cho biết, thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an về việc mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An nhằm che giấu doanh số thu phí, trốn thuế xảy ra tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.



Trạm thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương. Ảnh: Doanh nghiệp.

Căn cứ kết quả đấu tranh và tài liệu thu thập được, ngày 26/12/2018, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với:

- Ngô Bá Thắng, Giám đốc chi nhánh Long An thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh;

- Trần Văn Miền, Phó Giám đốc chi nhánh Long An kiêm Trạm trưởng Trạm thu phí Chợ Đệm, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh;

- Tô Phước Hùng, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh;

- Nguyễn Thị Kim Huệ, Kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh;

- Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Xuân Phi.

Quá trình khám xét, đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Hiện nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đang tiến hành điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật và thu hồi tài sản cho Nhà nước.