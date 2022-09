Khởi tố 5 đối tượng vụ hai vợ chồng cầm đầu tụ điểm ma túy

Thông tin mới nhất vụ 2 vợ chồng cầm đầu tụ điểm ma túy phức tạp vừa bị Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) phối hợp với Công an xã Đoàn Thượng triệt xóa , sáng 8/9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm vợ chồng Vũ Đình Thủy (SN 1973), Phùng Thị Soan (SN 1976) ở thôn Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc; Phạm Mạnh Thắng, ở xã Cẩm Chế và Nguyễn Đức Trung, ở xã Tân Việt cùng huyện Thanh Hà, Hải Dương.

Riêng đối tượng, Nguyễn Văn Nghĩa (ở xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai vợ chồng Thủy, Soạn.

Sáng ngày 23/8, trinh sát phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa có hành vi cất giấu trong người 3 tép heroin. Nghĩa khai mua của Thủy với giá 600.000 đồng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành đột kích, kiểm tra, thu giữ tại nhà của Thủy gồm 3 túi nilon chứa chất bột dạng cục màu trắng là heroin; 46 gói heroin; 1 túi có 248 viên nén màu hồng và 10 viên nén màu xanh là ma túy tổng hợp; 96 mảnh giấy bạc; 1 cân điện tử và nhiều đồ dùng dụng cụ khác phục vụ cho việc mua bán ma túy.

Hai vợ chồng Vũ Đình Thủy và Phùng Thị Soan liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn vừa bị lực lượng cảnh sát bắt giữ vào ngày 23/8. Nhà của hai vợ chồng Thủy nằm ở vị trí trống trải trên Quốc lộ 38, gần khu vực chợ, được xây kiên cố 5 tầng, thiết kế 3 lớp cửa có chuồng cọp sắt kiên cố, luôn khóa kín và lắp hệ thống camera xung quanh. Thủy đục 1 lỗ bên hông nhà vừa đủ để thò tay qua nhận tiền và đưa ma túy cho đối tượng nghiện.

Đối tượng Thắng tại cơ quan Công an Đối tượng Trung tại cơ quan Công an

Nói về hoạt động của mua bán ma túy của vợ chồng Thủy, Trung tá Bùi Việt Trung, Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Gia Lộc cho biết: Việc mua bán ma túy diễn ra khép kín, Thủy thường chỉ bán cho người quen biết và thường bán vào rạng sáng, buổi trưa và buổi tối, còn giờ hành chính, các đối tượng sẽ không hoạt động…

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng làm rõ thêm hai đối tượng ở huyện Thanh Hà gồm Phạm Mạnh Thắng là đối tượng cung cấp, bán ma túy cho vợ chồng Thủy, Soan) còn Nguyễn Đức Trung làm nghề lái xe taxi là người được Thắng thuê mang ma túy sang giao cho vợ chồng Thủy.

Để tránh bị phát hiện, sau khi lấy ma túy ở ngoài Quán Toan, Hải Phòng, Thắng cho ma túy vào một thùng sữa rồi sử dụng sim rác gọi cho Trung sang giao cho Thủy. Khi Thủy xác nhận đã nhận được ma túy, hai bên sẽ thống nhất thanh toán, thường các lần thanh toán từ phía vợ chồng Thủy đều thực hiện qua tài khoản ngân hàng (có lần tiền thanh toán qua tài khoản phục vụ việc mua ma túy của vợ chồng Thủy lên đến gần 100 triệu đồng/lượt), còn Trung mỗi lần giao hàng thành công được Thắng trả 800.000 đồng.

Tang vật vụ án.

Đối tượng Nguyễn Đức Trung khai nhận, mặc dù biết trong thùng sữa mà Thắng nhờ chuyển cho vợ chồng Thủy có chứa ma túy, nhưng vì hám lời, y vẫn thực hiện, Trung còn cho biết thêm, tính đến thời điểm bị bắt, Trung đã thực hiện việc giao ma túy từ Thắng cho vợ chồng Thủy 3 lần.

Đáng chú ý, Thủy từng có 4 tiền án liên quan đến các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; Cưỡng đoạt tài sản; Trộm cắp tài sản, Soan từng có 1 tiền án về tội chứa mại dâm, Thắng từng có tiền án về tội giết người, gây rối trật tự công cộng, mới ra tù vào tháng 9/2021.

>>> Mời độc giả xem thêm video Phát hiện 14 nam, nữ trong quán karaoke dương tính với ma túy: